Dude On Fire, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz beceri oyunudur. Farklı dünyalarda geçen oyunda amacınız engellerden kaçmak ve yüksek skorlara ulaşmak.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak karşımıza çıkan Dude On Fire'da engellerden kaçmaya çalışıyor ve yüksek skorlara ulaşıyorsunuz. Basit oynanışı ve farklı kurgusuyla eğlenceli bir oyun olan Dude On Fire'da çok eğleniyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunu oynayabilmek için tek parmağınız yeterli oluyor. Oyunda ilerlemek için ise dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan engellerden kaçmalısınız. Oyunda yer alan farklı karakterlerden birini de seçebiliyor ve oyuna renk getirebiliyorsunuz. Havadan düşen meteorlar, tehlikeli tuzaklar ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Dude On Fire sizleri bekliyor.

Farklı dünyalarda geçen oyunda yapmanız gereken tek şey dikkatli olmak ve engellerden kaçmak. Bu nedenle canınızın sıkıntısını geçirmek için Dude On Fire'ı tercih edebilirsiniz. Eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak Dude On Fire'ı sakın kaçırmayın.

Dude On Fire oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.