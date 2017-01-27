?     Geri Bildirim
Dude On Fire
TamindirMobilOyunlarBeceriDude On Fire - IOS Için Sonsuz Beceri Oyunu

Dude On Fire

(iOS)
Dude On Fire İndir Hemen İndir

40.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dude On Fire
Dude On Fire
Dude On Fire
Dude On Fire
Dude On Fire

Karşınıza çıkan engellerden kaçıyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Dude On Fire, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz beceri oyunudur. Farklı dünyalarda geçen oyunda amacınız engellerden kaçmak ve yüksek skorlara ulaşmak.

Mobil telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak karşımıza çıkan Dude On Fire'da engellerden kaçmaya çalışıyor ve yüksek skorlara ulaşıyorsunuz. Basit oynanışı ve farklı kurgusuyla eğlenceli bir oyun olan Dude On Fire'da çok eğleniyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunu oynayabilmek için tek parmağınız yeterli oluyor. Oyunda ilerlemek için ise dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan engellerden kaçmalısınız. Oyunda yer alan farklı karakterlerden birini de seçebiliyor ve oyuna renk getirebiliyorsunuz. Havadan düşen meteorlar, tehlikeli tuzaklar ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Dude On Fire sizleri bekliyor.

Farklı dünyalarda geçen oyunda yapmanız gereken tek şey dikkatli olmak ve engellerden kaçmak. Bu nedenle canınızın sıkıntısını geçirmek için Dude On Fire'ı tercih edebilirsiniz. Eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak Dude On Fire'ı sakın kaçırmayın.

Dude On Fire oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dude On Fire için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 5.1.1 ve sonrası
Üretici:
isTom Games
Dude On Fire QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  4. Angry Birds
    Angry BirdsAngry Birds Oyunu
  5. BBTAN
    BBTANiPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu

Dude On Fire Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster