?     Geri Bildirim
Dungeon Creator
TamindirMobilOyunlarAksiyonDungeon Creator - Android Için Platform Oyunu

Dungeon Creator

(Android)
Dungeon Creator İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Dungeon Creator
Dungeon Creator
Dungeon Creator
Dungeon Creator
Dungeon Creator

Dungeon Creator'da kendi bölümlerinizi yaratabilir veya diğer oyuncuların yarattığı bölümleri oynayabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Dungeon Creator yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan tanıyan bir mobil platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dungeon Creator oyunculara kendi zindanlarını tasarlama imkanı veriyor. Ayrıca yarattığınız zindanlara diğer oyuncuları davet ederek onların zindanı geçmek için çabalamalarını sağlayabiliyorsunuz. Online altyapıya sahip olan Dungeon Creator bu sayede bitmek bilmeyen bir içerik sunuyor.

Dungeon Creator'ın build modunda bir kule savunma oyununa benzeyen bir yapı bizi bekliyor. Bu modda kendi zindanımızı tasarlarken zindanımızı farklı tuzaklarla donatıyoruz. Temel amacımız ise düşmanların zindanımızı istila etmesini engellemek. Bu modda zindanınızın düzenlemesini dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz.

Dungeon Creator'da hazırladığınız zindanı tüm oyunculara açabiliyorsunuz ve sizin hazırladığınız sürprizleri tecrübe etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Diğer oyuncular zindanlarınızı tamamlayamadıklarında ellerinden kaçırdıkları ganimetler sizin oluyor.

Dungeon Creator'ın adventure modunda da klasik bir platform oyununda olduğu gibi tuzakları atlatarak bölümü geçmeye ve ganimetleri toplamaya çalışıyorsunuz.

Dungeon Creator için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
ColorfulPhone
Dungeon Creator QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu
  5. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu

Dungeon Creator Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster