Dungeon Creator yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan tanıyan bir mobil platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dungeon Creator oyunculara kendi zindanlarını tasarlama imkanı veriyor. Ayrıca yarattığınız zindanlara diğer oyuncuları davet ederek onların zindanı geçmek için çabalamalarını sağlayabiliyorsunuz. Online altyapıya sahip olan Dungeon Creator bu sayede bitmek bilmeyen bir içerik sunuyor.

Dungeon Creator'ın build modunda bir kule savunma oyununa benzeyen bir yapı bizi bekliyor. Bu modda kendi zindanımızı tasarlarken zindanımızı farklı tuzaklarla donatıyoruz. Temel amacımız ise düşmanların zindanımızı istila etmesini engellemek. Bu modda zindanınızın düzenlemesini dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz.

Dungeon Creator'da hazırladığınız zindanı tüm oyunculara açabiliyorsunuz ve sizin hazırladığınız sürprizleri tecrübe etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Diğer oyuncular zindanlarınızı tamamlayamadıklarında ellerinden kaçırdıkları ganimetler sizin oluyor.

Dungeon Creator'ın adventure modunda da klasik bir platform oyununda olduğu gibi tuzakları atlatarak bölümü geçmeye ve ganimetleri toplamaya çalışıyorsunuz.