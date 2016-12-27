Dungeon Creator oyunculara sürekli yeni içerik sunmayı başarabilen bir mobil platform oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dungeon Creator'da oyuncular yaratıcılıklarını konuşturabiliyorlar. Dungeon Creator'da hem kendi zindanlarımızı tasarlayabiliyor, hem de diğer oyuncuların tasarladığı zindanlardaki ganimetleri toplamak için mücadele edebiliyoruz. Online altyapıya sahip olan Dungeon Creator bu sayede oyunculara sınırsız içerik sunabiliyor.

Dungeon Creator'da 2 farklı mod bulunuyor. Build modu bize kendi zindanlarımızı yaratma imkanı vermekte. Bu mod kule savunma oyunlarına benzer bir yapıya sahip. Tasaladığımız zindanda tuzakları yerleştirirken temel amacımız oyuncuların zindandaki ganimetleri ele geçirememesi. Diğer oyun modu olan Adventure modunda ise klasik bir platform oyununda olduğu gibi önceden yaratılmış zindanlara dalarak tuzakları atlatmaya ve ganimeti toplamaya çalışıyoruz. Oyunucların toplayamadıkları ganimetleri zindanı tasarlayan oyuncu kazanmakta.

Dungeon Creator klasik 2 boyutlu platform oyunlarına farklı bir tat kazandırıyor. Oyun vakit öldürmek için güzel bir seçenek.