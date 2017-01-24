Dungeon(Android)
Zindanda ölümcül engeller sizi bekliyor.
Dungeon, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm refleks oyunu. Görsel açıdan büyük beklenti içerisine girmeyin derim ancak oynanış tarafında eğer refleks gerektiren oyunlardan keyif alıyorsanız saatlerinizi alacak eğlence dozu yüksek bir mobil oyun.
Ketchapp’ın Android platformuna çıkardığı tüm oyunları gibi basit görsellerine rağmen bağımlılık yapan bir oyun Dungeon. Adından dolayı güzel grafikleri olan, karakterlerin de yer aldığı bir strateji oyunu düşüncesi oluşabilir lakin değil. En azından görsel açıdan değil.
Oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Bölümü geçmek için belirtilen yöne doğru gitmeniz yeterli oluyor. Bölümler birkaç hareketle kolaylıkla bitebilecek gibi görünen aslında zorlayıcı bölümlerden oluşuyor. Engellerden ziyade karakterin kontrolünün tamamen size verilmemesi oyunu zorlaştıran unsur.
Sadece zıplayarak ilerlenen bir oyun ne kadar zor olabilir ki? sorusunun yanıtını ilk dakikalarda bulacağınız bu oyunu tavsiye ederim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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