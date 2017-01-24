?     Geri Bildirim
Dungeon
TamindirMobilOyunlarBeceriDungeon - Android İçin Refleks Oyunu

Dungeon

(Android)
Dungeon İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Dungeon
Dungeon
Dungeon
Dungeon
Dungeon

Zindanda ölümcül engeller sizi bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Dungeon, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm refleks oyunu. Görsel açıdan büyük beklenti içerisine girmeyin derim ancak oynanış tarafında eğer refleks gerektiren oyunlardan keyif alıyorsanız saatlerinizi alacak eğlence dozu yüksek bir mobil oyun.

Ketchapp’ın Android platformuna çıkardığı tüm oyunları gibi basit görsellerine rağmen bağımlılık yapan bir oyun Dungeon. Adından dolayı güzel grafikleri olan, karakterlerin de yer aldığı bir strateji oyunu düşüncesi oluşabilir lakin değil. En azından görsel açıdan değil.

Oyunda bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Bölümü geçmek için belirtilen yöne doğru gitmeniz yeterli oluyor. Bölümler birkaç hareketle kolaylıkla bitebilecek gibi görünen aslında zorlayıcı bölümlerden oluşuyor. Engellerden ziyade karakterin kontrolünün tamamen size verilmemesi oyunu zorlaştıran unsur.

Sadece zıplayarak ilerlenen bir oyun ne kadar zor olabilir ki? sorusunun yanıtını ilk dakikalarda bulacağınız bu oyunu tavsiye ederim.

Dungeon için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
Dungeon QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. slither.io
    slither.ioAndroid için Yılan Oyunu

Dungeon Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster