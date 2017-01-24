Dungeon(iOS)
Sadece zıplayarak engelleri aşmalı, zindandan çıkmalısınız.
Dungeon, tuzaklarla dolu zindandan kaçmaya çalıştığımız, reflekslerimizi test eden bir mobil oyun. Ketchapp’ın basit görsellerine rağmen bağlayıcı oyunları arasında. iOS platformuna da ücretsiz çıkan oyun zıplamaya dayalı olduğundan daha çok iPhone oyunu diyebilirim. Tabii ki iPad’iniz de varsa onunla da uyumlu.
Oyun ilginç şekilde sonsuz oynanışa sahip değil. Kolaydan zora doğru giden bölümlerden oluşuyor. Her bölümde gideceğiniz yön bölüm başında söyleniyor ve tuzakları aşıp ekran bitişine geldiğiniz noktada bölümü sonlandırıyorsunuz. Tuzaklar sadece zıplama ile kolaylıkla geçilebiliyor lakin oyun alanına çok iyi odaklanmalısınız. Zindandan çıkmak göründüğü kadar kolay değil.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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Dungeon Eski Sürümleri
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