Dünya Genelinde 600 Milyon Cihaz Adblock Kullanıyor

Geçtiğimiz yıl tüm internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 11'i, en sevdikleri web sitelerinde dijital reklamları engellemek için reklam engelleme yazılımı olan AdBlock kullandı. Bunların hepsi, akıllı telefonlardan tabletlere ve masaüstü bilgisayarlara kadar yaklaşık 600 milyon cihaza denk geliyor. Şirketlerin kayıp reklam gelirlerinin bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olmak isteyen bir şirket olan PageFair tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, bu rakamın yılda yüzde 30 artması bekleniyor.

Kayıp gelirler, web sitelerinin giderek gücünü kaybetmesine neden oluyor. Yayıncılar, çoğu zaman işten çıkarmalar, kapanmalar ve can sıkıcı ödeme önlemleri nedeniyle reklam gelirlerinde yılda 10 milyon dolardan fazla para kaybediyor.

New York Times'a göre, dijital reklamcılığın engellenmesi için yazılım kullananların, web siteleri ve reklam yayıncıları arasındaki yazılı olmayan kuralı bozduğunu ve bu ikilinin gelirlerinin çoğunun bu reklamlardan oluştuğunu belirtiyor.

Bir bakıma New York Times'ın yaklaşımı yanlış değil. Zira kullanıcılar, alışkın oldukları ücretsiz içeriklere ulaşmak için reklam gösterimlerine tıklayarak en sevdikleri yayınları destekliyor. Fakat bu argümanın başka bir yönü daha var ve işin ilginç tarafı bu da yanlış değil.

Yıllardır web siteleri her zamankinden daha fazla ve can sıkıcı reklamları okuyuculara gösteriyorlar. Flash reklamlar, tam açılır pencereler, otomatik ses oynatma ve kullanılmayan tüm pikselleri doldurma girişimi, kullanıcıları epey rahatsız ediyor.

Kısacası birkaç kendini bilmezin hatasıyla tüm internet siteleri reklam gelirlerinin azalmasıyla karşı karşıya. Herkesin acı çektiği böyle durumlarda, sizce neler yapılabilir? AdBlock kullananların sayısı giderek artacak mı dersiniz?

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