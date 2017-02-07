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Dünya Genelinde 600 Milyon Cihaz AdBlock Kullanıyor

Dünya Genelinde 600 Milyon Cihaz Adblock Kullanıyor

Geçtiğimiz yıl tüm internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 11'i, en sevdikleri web sitelerinde dijital reklamları engellemek için reklam engelleme yazılımı olan AdBlock kullandı. Bunların hepsi, akıllı telefonlardan tabletlere ve masaüstü bilgisayarlara kadar yaklaşık 600 milyon cihaza denk geliyor. Şirketlerin kayıp reklam gelirlerinin bir kısmını telafi etmelerine yardımcı olmak isteyen bir şirket olan PageFair tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, bu rakamın yılda yüzde 30 artması bekleniyor.

Kayıp gelirler, web sitelerinin giderek gücünü kaybetmesine neden oluyor. Yayıncılar, çoğu zaman işten çıkarmalar, kapanmalar ve can sıkıcı ödeme önlemleri nedeniyle reklam gelirlerinde yılda 10 milyon dolardan fazla para kaybediyor. 

New York Times'a göre, dijital reklamcılığın engellenmesi için yazılım kullananların, web siteleri ve reklam yayıncıları arasındaki yazılı olmayan kuralı bozduğunu ve bu ikilinin gelirlerinin çoğunun bu reklamlardan oluştuğunu belirtiyor.

Bir bakıma New York Times'ın yaklaşımı yanlış değil. Zira kullanıcılar, alışkın oldukları ücretsiz içeriklere ulaşmak için reklam gösterimlerine tıklayarak en sevdikleri yayınları destekliyor. Fakat bu argümanın başka bir yönü daha var ve işin ilginç tarafı bu da yanlış değil.

Yıllardır web siteleri her zamankinden daha fazla ve can sıkıcı reklamları okuyuculara gösteriyorlar. Flash reklamlar, tam açılır pencereler, otomatik ses oynatma ve kullanılmayan tüm pikselleri doldurma girişimi, kullanıcıları epey rahatsız ediyor. 

Kısacası birkaç kendini bilmezin hatasıyla tüm internet siteleri reklam gelirlerinin azalmasıyla karşı karşıya. Herkesin acı çektiği böyle durumlarda, sizce neler yapılabilir? AdBlock kullananların sayısı giderek artacak mı dersiniz?

İndir894 KB
Adblock Plus
Adblock Plus Firefox Reklam Engelleme Eklentisi

İndir1.8 MB
Adblock Plus Android
Adblock Plus Android Android İçin Reklam Engelleme Uygulaması

İndir319 KB
Adblock Plus for Chrome
Adblock Plus for Chrome Chrome İçin Reklam Engelleme Eklentisi

İndir600 KB
Adblock Plus for Microsoft Edge
Adblock Plus for Microsoft Edge Microsoft Edge İçin Reklam Engelleme Eklentisi

Adblock Plus Bir Davayı Daha Kazandı

Adblock Plus Kendi Reklamlarını Yayınlacak

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Yazar: - 07.02.2017

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