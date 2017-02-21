?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaDünya Genelinde Çöken Youtube Neden Açılmıyor?

Dünya Genelinde Çöken Youtube Neden Açılmıyor?

youtube çöktü

Video paylaşım platformu YouTube şu sıralar erişim sorunu yaşıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılar "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaşıyor. 

Youtube Neden Açılmıyor?

Bünyesindeki eğitim, oyun, müzik ve eğlence videolarıyla televizyonların yerini almayı başaran popüler video paylaşım platformu Youtube, an itibarıyla erişim sorunları yaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesini etkileyen erişim sorunu özellikle Avrupa'yı kapsıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılar ise "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaşıyor. TSİ 21:30 civarında başlayan erişim sorunu haberi yazdığımız saat olan 21:52 itibariyle devam ediyor. Hatanın ne zaman düzeltileceği ise henüz bilinmiyor.

Youtube çöktü

Daha öncelerde de bu tür bir sorun ile karşımıza çıkan YouTube, sorunu kısa bir sürede gidermiş ve siteyi tekrardan sorunsuz bir şekilde erişime açmıştı. Ara sıra kesintiye uğrayan siteye erişmek için ise sayfayı yenilemek gerekiyor. Siteye yapılan anlık aşırı yüklenmelerden dolayı gerçekleştiği tahmin edilen sorun ile ilgili Twitter üzerinde de isyanlar başladı. 

youtube çöktü

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

YouTube, 1 Milyar Video İçine Otomatik Altyazı Ekledi

YouTube En Can Sıkıcı Reklam Türünü Kaldırıyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.02.2017

Dünya Genelinde Çöken Youtube Neden Açılmıyor? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung, Windows'ta Parmak İzi Okuyucuyu Desteğini Arttırıyor Samsung, Windows'ta Parmak İzi Okuyucuyu Desteğini Arttırıyor Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, Flow Android desteğini bütün Windows 10 tabanlı cihazlara uygun şekilde genişletmeyi planladığına dair…
Yeni Call of Duty'i Görünce Çıldıracaksınız Yeni Call of Duty'i Görünce ÇıldıracaksınızCall of Duty serisinin yeni oyununu geliştiren Sledgehammer Games'ten, heyecan verici açıklamalar geldi. Stüdyonun patronu Glen Schofield, "yeni… Sosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm Pozu Sosyal Medyanın Yeni Akımı, Lensimi Düşürdüm PozuFatih Terim’in bile kayıtsız kalamadığı, bir zamanların sosyal medyasını kavuran, “Haberim yokmuş gibi çek” akımı değil mi bu diyorsanız,…
Qualcomm'un Yeni Çipi İnternet Hızlarını Uçuracak Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten