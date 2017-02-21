Dünya Genelinde Çöken Youtube Neden Açılmıyor?

Video paylaşım platformu YouTube şu sıralar erişim sorunu yaşıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılar "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaşıyor.

Youtube Neden Açılmıyor?

Bünyesindeki eğitim, oyun, müzik ve eğlence videolarıyla televizyonların yerini almayı başaran popüler video paylaşım platformu Youtube, an itibarıyla erişim sorunları yaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesini etkileyen erişim sorunu özellikle Avrupa'yı kapsıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılar ise "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaşıyor. TSİ 21:30 civarında başlayan erişim sorunu haberi yazdığımız saat olan 21:52 itibariyle devam ediyor. Hatanın ne zaman düzeltileceği ise henüz bilinmiyor.

Daha öncelerde de bu tür bir sorun ile karşımıza çıkan YouTube, sorunu kısa bir sürede gidermiş ve siteyi tekrardan sorunsuz bir şekilde erişime açmıştı. Ara sıra kesintiye uğrayan siteye erişmek için ise sayfayı yenilemek gerekiyor. Siteye yapılan anlık aşırı yüklenmelerden dolayı gerçekleştiği tahmin edilen sorun ile ilgili Twitter üzerinde de isyanlar başladı.

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