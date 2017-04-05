Dünya İşletmelerinin Yarısından Fazlası Hala Windows XP Kullanıyor

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, PC kullanmaya başladıklarında yayılmaya başlayan ve oldukça da memnun kaldıkları Windows XP işletimi sistemini terk edemiyorlar. Yaşlı ve tarih olmuş işletim sistemi de bu yüzden hiç ölecekmiş gibi görünmüyor.

Windows 10 işletim sistemini yavaş yavaş özümsemeye başlayan kurumsal altyapılar, dünya çapında hızla yayılıyor olsalar bile hala pek çok organizasyon, işletme ve ticari kurum Windows XP'den vazgeçemiyor. Özellikle şubeleri olan ve yaygın işletmeler yeni bir işletim sistemine adapte olabilmeyi pahalı ve zaman kaybettiren bir işlem olarak değerlendiriyorlar. Zaman kaybetmenin, para kaybetmekle aynı olduğunu düşünen şirketler, ellerini bu taşın altına sokmuyorlar.

Ancak bu şirketler için büyük güvenlik riskleri olduğu da bir gerçek. En ufak bir siber saldırıda bu şirketlerin zararının çok daha büyük olacağı da bir gerçek. Oysa tüm bu risklere karşı, NetMarketShare isimli bir araştırma şirketi tarafından Aralık 2016'ya dair hazırlanan veriler, bütün işletim sistemi pazarının yüzde 9'luk kısmını oluşturan Windows XP'nin düşüşe geçmek yerine, aksine yükseldiğini ortaya koymuştu.

Geçtiğimiz hafta da Microsoft, Windows Vista'ya sunulan desteğin 11 Eylül 2017'de kalıcı olarak sona ereceğini açıklamıştı. Desteği kesilecek olan Windows Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar için virüs güncellemeleri bir süre daha devam edecek, ancak bu sürekli bir destek anlamına gelmeyecek.

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