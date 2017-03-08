Dünya Kadınlar Günü 2017 için Google'dan Yeni Doodle

Annenizin, eşinizin, kız arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladınız mı? Google kutladı ve yeni Google doodle'ını Dünya Kadınlar Günü 2017 için tasarladı.

Dünya Kadınlar Günü 2017 doodle'ında dünya kadınlarına atfen çizilen anlamlı resimleri izleyebiliyorsunuz. İlk kez 1921 yılında kutlanılmaya başlanan Dünya Kadınlar Günü, aslında ilk kutlanmaya başlandığında etkinliğin adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Geleneksel olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanmaya başlanın Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olarak yeniden şekillendi.

Google'ın Dünya Kadınlar Günü doodle'ı, bir büyük annenin kız torununa tüm dünyada geçen bir masalı tasvir etmesiyle başlıyor. Küçük kız yıllar sonra hayali 13 olağan üstü kadını ziyaret ediyor. Tüm kadınlar mesleki tutkularını günümüze kadar taşımış ve tarihe kazınmışlar. Kısaca Dünya Kadınlar Günü doodle'ı tarihi değiştiren emektar kadınlara yeniden selam duruyor.

Dünya Kadınlar Günü Tarihi

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamıştı. Polisin işçilere saldırarak onları fabrikaya kilitledi. Bu esnada çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasından dolayı 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.