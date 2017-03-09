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Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlar Snapchat'i Fena Fırçaladılar

Dünya Kadınlar Günü'nde Snapchat'i Fena Fırçaladılar

Snapchat tüm iyi niyeti ve Kadın Emekçiler Gününe beslediği saygısıyla uygulamaya yeni bir filtre ekledi. Bu filtre çekilen selfie'leri ünlü kadın sanatçılara, aktivistlere ve bilim kadınlarına dönüştürüyordu. Ancak yanlış giden bazı şeyler yüzünden Snapchat, kadınlardan tepki topladı.

Sözü geçen filtre, çekilen selfie'lere ressam Frida Kahlo, sivil haklar savunucusu Rosa Parks ve Nobel Ödüllü bilim kadını Marie Curie'ye özgü yüz efektleri uyguluyor ve başlarına çiçeklerle bezeli bir taç ekliyordu. Ancak filtrede bir şeyler yanlış gitti. Kullanıcıları gururlandırmak adına geliştirilen uygulama Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun esmer tenini bembeyaz yapınca tepkiler başladı. Oysa Kahlo'nu en bilinen özelliği kalın ve bitişik kaşları, esmer teni ve kırmızı rujuydu. Bu özelliklerden ten rengini tutturamayan uygulama, kullanıcılarda tepki aldı.

Frida Kahlo

Snappchat Frida Kahlo

Nobel Ödülü Marie Curie'nin filtresini kullananlar da hayal kırıklığına uğradılar. Bu filtre kullanıcının önüne deney tüpleri yerleştiriyor, göz renklerini bulanık ve renkli dumanlarla değiştiriyor ve oldukça makyaj yapılmış bir hale getiriyordu. Tabii ki bu eklentiler de tepki aldı. Snapchat özellikle abartılı, sahte bir güzellik yaratmaya çalıştığı için eleştirildi.

Marie curie

snaphat curie

Snapchat, siyahi aktivist Rosa Parks'ında ten rengini tutturamadı. Snapchat, bu sebeplerden dolayı tarihi karakterleri çarpıtmakla ve aceleye getirilmiş filtreleri kullanıyor olmakla suçlandı.

rosa parks

snapchat rosa

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Yazar: - 09.03.2017

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