Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlar Snapchat'i Fena Fırçaladılar

Snapchat tüm iyi niyeti ve Kadın Emekçiler Gününe beslediği saygısıyla uygulamaya yeni bir filtre ekledi. Bu filtre çekilen selfie'leri ünlü kadın sanatçılara, aktivistlere ve bilim kadınlarına dönüştürüyordu. Ancak yanlış giden bazı şeyler yüzünden Snapchat, kadınlardan tepki topladı.

Sözü geçen filtre, çekilen selfie'lere ressam Frida Kahlo, sivil haklar savunucusu Rosa Parks ve Nobel Ödüllü bilim kadını Marie Curie'ye özgü yüz efektleri uyguluyor ve başlarına çiçeklerle bezeli bir taç ekliyordu. Ancak filtrede bir şeyler yanlış gitti. Kullanıcıları gururlandırmak adına geliştirilen uygulama Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun esmer tenini bembeyaz yapınca tepkiler başladı. Oysa Kahlo'nu en bilinen özelliği kalın ve bitişik kaşları, esmer teni ve kırmızı rujuydu. Bu özelliklerden ten rengini tutturamayan uygulama, kullanıcılarda tepki aldı.

Nobel Ödülü Marie Curie'nin filtresini kullananlar da hayal kırıklığına uğradılar. Bu filtre kullanıcının önüne deney tüpleri yerleştiriyor, göz renklerini bulanık ve renkli dumanlarla değiştiriyor ve oldukça makyaj yapılmış bir hale getiriyordu. Tabii ki bu eklentiler de tepki aldı. Snapchat özellikle abartılı, sahte bir güzellik yaratmaya çalıştığı için eleştirildi.

Snapchat, siyahi aktivist Rosa Parks'ında ten rengini tutturamadı. Snapchat, bu sebeplerden dolayı tarihi karakterleri çarpıtmakla ve aceleye getirilmiş filtreleri kullanıyor olmakla suçlandı.

Instagram, Snapchat'in 'Yer Çıkartmaları' Özelliğini de Kopyaladı

Snapchat Kendi Drone'unu Üretiyor

Snapchat Android'e İhanet Ediyor