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Dünya Nüfusunun Yüzde 60'ı İnternete Erişebilecek

Dünya İntyernet Erişim Kapsamı Artıyor

İnternet erişimi olmayan bir yer, hiç internet kullanmamış insan hayal bile edemiyoruz. Oysa istatistiklere göre, Dünya nüfusunun sadece yüzde 47’si internete erişebiliyor. Yaklaşık 3.5 milyar insana karşılık gelen bu oranın, 2020’de yüzde 60’a yükseleceği tahmin ediliyor.

Itu internet erişim oranları

1989 yılında hayatımıza giren interneti, Dünya nüfusunun yaklaşık 5.5 milyar olduğu 1995 yılında, nüfusun sadece yüzde 1'i kullanabiliyordu. 420 milyon insanın internete erişebildiği 2000 senesinde, bu oran sadece yüzde 7’ydi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) internet erişim istatistiklerine göre, geçtiğimiz sene itibariyle yüzde 43'e ulaşan internet kullanım oranı, 1 sene içerisinde yüzde 4 artarak 3.5 milyar insanı kapsamına aldı.

2016 yılında Amerika’da nüfusun yüzde 65’i yani yaklaşık 287 milyon insan internete erişebildi. Asya’da yüzde 42 olan internet kullanabilme oranı, Hindistan’da 462 milyon, Çin’deyse 721 milyon kişiyi kapsadı. Nüfusa oranla erişim istatistiklerine bakıldığında, 65 bin kişinin yaşadığı Bermuda yüzde 98.3 ile birinci. Sıralamayı yüzde 98.2 ile İzlanda, yüzde 97.3 ile Lüksemburg izliyor. 2020’de yüzde 60’a yükseleceği öngörülen internet erişimi 4 milyardan fazla insana ulaşacak.

İnternetin Başrolünde Videolar Olacak

2015 yılında, 9 gigabayt olan kişi başına düşen internet kullanım oranın, 2020’de 25.1 gigabayta yükseleceği tahmin ediliyor. Her saniye 1 milyon dakikalık videonun yükleneceği internetin, yüzde 79’unu videolar oluşturacak. Tahminler arasında, 2015’de ayda 33.7 eksabayt olan video trafiğinin, 2020’de 127.8 eksabayta yükseleceği de söyleniyor.

Google Balonları İnternet Dağıtmaya Geliyor

İnterneti Sadece İnsanlar Kullanıyor Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz!

5G'den Daha Hızlı İnternet Kapıda

Yazar: - 20.02.2017

Dünya Nüfusunun Yüzde 60'ı İnternete Erişebilecek İçin Yorum Yaz

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