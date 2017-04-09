Dünya Türkiye'yi Google'da Nasıl Arıyor?

Dünyanın en yaygın kullanılan arama motoru olan Google’da yabancı uyruklu insanların Türkler ile ilgili neleri arattığını hiç merak ettiniz mi? Aslında bunu yüzeysel olarak denemesi çok kolay. Google arama motoruna “Turkish People” yani Türk İnsanı yazdığınızda en çok aratılan ifadeler karşınıza çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

Google arama motorunda yabancı uyrukluların Türkler ile ilgili hangi bilgileri edinmek istediklerini öğrenmek adına, Türk İnsanı anlamına gelen “Turkish People” ifadesini yazdığımızda karşımıza ilginç sonuçlar çıkıyor. Buna göre Türk insanı ile başlayan aramalarda en çok aratılan ifade Türk insanının karakteristiği. En çok aratılan ikinci ifade ise Türk insanının genetiği yer alıyor.

Daha derinlemesine bir araştırma yapıldığında Türklerle ilgili en çok merak edilenler arasında Türk insanlarının karakteri ve Türk kültürü de yer alıyor ki hatırı sayılır sayıda turist çeken bir ülke için bu ifadenin aratılmasına da şaşırmamak lazım.

Ayrıca en çok aratılan ifadeler arasında Türkiye’nin ordusu hakkında da ifadeler görülüyor. Buna göre “Turkish special forces maroon berets” yani Türk özel kuvvetleri bordo bereliler ve “Turkish military force” yani Türk askeri gücü anlamına gelen ifadeler Google arama motorunda yabancılar tarafından sıklıkla aratılmış.

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