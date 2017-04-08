Dünya Üzerinede İlk Kafa Nakli Bu Yıl Sonunda Geçekleşecek

Yıllardır "kafa nakli" yapmak üzerine çalışmalarını sürdüren İtalyan doktor'un sonunda eline bu fırsat geçti. Dr. Sergio Canavero, 27 Aralık 2017'de dünyada ilk kafa naklini gerçekleştirecek. Werdnig-Hoffmann sendromlu Rus vatandaşı Valery Spiridonov bilim dünyasını şok edecek bu operasyon için gönüllü oldu.

2013 yılında bir tıp dergisinde konuyla ilgili detaylı bir makale yayınlayan Dr. Sergio Canavero, bu teorisini 1970 yılında bir maymun üzerinde nasıl gerçekleştirdiğini de anlatıyordu. O yıllarda omurilik naklini gerçekleştirecek teknik altyapıya tıp dünyasının sahip olmaması nedeniyle bu deneyler durdurulmuştu.

Kafa nakli nasıl yapılacak?

Öncelikle ölen yeni bir insanın vücudu ve Werdnig-Hoffmann sendromlu Spiridonov'un kafası, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Bu işlemin hemen arkasından her iki bedenin de boyunlarının ve omuriliklerinin bir kısmı kesilerek Spiridonov'un vücuduna nakledilecek. Dr. Sergio Canavero bu prosedür sırasında Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturmasını sağlamaya çalışacak. En son aşamada damarlar ve sinirler Spiridonov'un vücuduna bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan Valery Spiridonov, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücudu ile uyum sağlamasına çalışılacak.

Bu oldukça çılgın bir operasyona 27 Aralık tarihinde şahit olacağız.

32 yaşındaki Spiridonov, daha önce Observer.com ile yeptığı bir röportajda, "Birinin ilk olması gerekiyor. Ama bu bir yarış değil, en azından benim bakış açımdan. Mesele, bilimin sınırlarını genişletmek ile ilgili. Çok heyecanlı bir süreç ve bir yandan bu sayede insanları motive etmeme yarıyor. Ancak bütün hayatımı buna adamıyorum. Riskleri çeşitlendirmek ve yaşayan insanları desteklemek için robot ve yapay zeka geliştiriyorum." diye konuşmuştu.

20 milyon dolara mal olacağı belirtilen kafa nakli operasyonunda Dr. Sergio Canavero'ya, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 150 kişilik bir ekip destek verecek.

Werdnig-Hoffmann sendromu nedir?

Werdnig-Hoffmann sendromu, Spinal musküler atrofi (SMA)olarak da tanımlanır. İkinci motor nöronları etkjileyen kalıtımsal bir hastalıktır. SMA hastaları bir grup kalıtsal nöromusküler (sinir-kası tutan) bozukluklar yaşarlar. Bu hastalık vücutta istemli kasların kuvvetsizliğine ve erimesine yol açar.

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