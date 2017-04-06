Dünyada En Çok Çocuk İstismarı Sitesi Avrupa'da Tespit Edildi

Çocuk istismarı bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılması anlamına geliyor. BBC Haber Ajansı'nın en son raporuna göre Avrupa, çocuk cinsel taciz resimleri ve şiddet videoları yayımlayan internet sitelerini barındırmada dünyada ilk sıraya yükselmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü de bu davranış biçimini, "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir." şeklinde tanımlıyor.

BBC'nin haberine göre, merkezi İngiltere'de bulunan İnternet İzleme Vakfı'nın (IWF) 2016 raporu, dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin yüzde 60'ının Avrupa'dan geldiğini işaret ediyor. Rapor, çocuk istismarı web sitelerinin en çok hangi ülkelerde olduğunu da belirlemiş.

İnternet İzleme Vakfı, çocuk istismarı içeriklerinin ve görsellerinin internetten kaldırılması için çalışmalar yürütüyor. IWF'nin yayınladığı raporlara göre, çocuk istismarı içeren web sitelerine ait bağlantılar 2015'ten 2016'ya kadar bir süreci kapsayan dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 20 oranında azalırken Avrupa'da yüzde 19 oranında arttığı saptanmış.

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