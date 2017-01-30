Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticisi Volkswagen Oldu

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı emisyon skandalına ve milyarlarca doları bulan cezalara karşı duran Alman otomobil devi Volkswagen, dünyanın en çok otomobil üreten şirketi oldu. Toyota'nın elinden liderliği kapan şirket, son beş yıldır dünya genelinde sattığı otomobil sayısıyla birinciliğe yerleşti.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinde kullanılan yazılımın hatalı olduğunu tespit etmişti. EPA’nın raporuna göre, Volkswagen dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılımla araçların karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük gösteriyordu. Yapılan tüm araştırmalar bu durumun gerçek olduğunu ortaya çıkarmış ve Volkswagen CEO'sunun istifa etmesiyle süreç devam etmişti.

Volkswagen yaşadığı emisyon skandalının arkasından yığılan para cezaları ve iadeler için finansal kaynaklarını sonuna kadar zorlarken, Toyota liderliği ele geçirmişti. O günden beri liderliği elinde bulunduran Japon otomobil üreticisi Toyota, bugün gelen haberle liderliği eski sahibine geri kaptırdı. Toyota grup 2016 yılında dünya genelinde 10.2 milyon araç satışı gerçekleştirirken, bu yıl birinciliği ele geçiren Volkswagen otomobil şirketi 10.3 milyon araç satışıyla Toyota'yı 0.1 puanla geride bırakarak zirveye oturmayı başardı.

Uzmanlar bu durumu, Volkswagen'in kullanıcı nezdinde sarsılan güvenini yeniden kazandığı şeklinde yorumluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Volkswagen çok satış yapacak kadar kaliteli bir marka mı?

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