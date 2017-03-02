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Dünya'nın En Eski Yaşam İzleri Keşfedildi

Dünya'nın En Eski Yaşam İzleri Keşfedildi

Kanada'da dağlık bir bölgede kayalıklarda bulunan fosillerin tarihinin 4.28 milyar yıl öncesini işaret ettiği açıklandı. Bu kadar yaşlı fosillere rastlanmış olması gezegendeki yaşamın başlangıcına ait tüm teorilerin yeni baştan gözden geçirilmesi anlamına da gelebilir.

Bu bulguları Nature dergisinde paylaşan bilim insanları, Quebec'teki kayalıklardan aldıkları örneklerin bir insan saç telinin onda biri kadar olduğunun da altını çizdiler.

Örnekleri inceleyen University College London (UCL) akademisyenleri, bu keşfin yaşamın kökenine yeni ışık tutacağını savunuyorlar. Bu keşfin, insanlığın kendisine sorduğu en büyük soruların yanıtlanabileceğini iddia eden bilim adamları, "nereden geldik ve neden buradayız?" gibi önemli denklemleri de yanıtlayabilecek potansiyele sahip bulgular olarak değerlendiriliyorlar.

Dünya'nın En Eski Yaşam İzleri Keşfedildi

Bilim insanları fosilleri keşfettikleri hidrotermal çatlakları ve yarıkları da incelediler. Fosillerin, mineral bakımından zengin suların dibindeki çatlaklardan yukarı doğru çıktığını keşfettiler.

Dünya'daki yaşamın başlangıcıyla ilgili en eski kanıt, 2006 yılında Batı Avustralya'daki 3.48 milyar yıllık kayalıklarda bulunmuştu. Bu kayalıklarda bulunan yaşam izlerinin de 3,7 milyar yıl öncesine ait olduğu açıklanmıştı.

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Yazar: - 02.03.2017

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