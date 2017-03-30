Dünyanın En Hızlı F Klavye Kullanıcısı Türk, Almanya'da Rekor Peşinde

Lise yıllarından beri F klayve kullanan Celal Aşkın'ın 12 Türkiye, 4 tane de dünya şampiyonluğu var. Şimdi Almanya'ya giderek yeni bir rekor arayacak.

Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazanan Aşkın'ın klavyedeki başarısı buradaki hocalarının da dikkatini çekmiş. Onlardan aldığı destekle yarışmalara katılmaya başlayan Aşkın, 2007'de F klavyede ilk Türkiye şampiyonluğunu kazanmış. "Milli" olarak da kabul edilen F klavyenin mucidi İhsan Yener'den de bir süre eğitim alan Celal Aşkın, bugüne kadar 12 Türkiye, 4 de dünya şampiyonluğu elde etmiş.

Celal Aşkın, AA muhabirine, klavyedeki hızı dolayısıyla olumlu tepkiler aldığını anlatarak; "Sosyal medyadaki yorumlarda, 'Siz neyle besleniyorsunuz? Bunu nasıl yazıyorsunuz? Sizin yazdığınızı ben okuyamıyorum, bu hıza nasıl eriştiniz? Tek rakibiniz Türk Hava Yolları, maşallah' gibi güzel yorumlarla karşılaşıyorum" dedi. Aşkın, Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında kendi rekorunu kırıp, Türkiye'ye madalyayla dönmek istediğini ancak bunu gerçekleştirmek için sponsor aradığını da ifade etti.

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