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Dünyanın En Konuşkanı Türk Kadınları Oldu

Dünyanın En Konuşkanı Türk Kadınları Oldu

Yollarınızın kesiştiği insanlarla buluşmanızı sağlayan tanışma uygulaması Happn, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Tanışma uygulaması Happn'ın Kadınlar Günü araştırmasına göre, Türk kadınları hem dünyanın en konuşkan hem de en çekici, yani fazla Charm (uygulama içinde) alan kadınları oldu.

Günde aldıkları ortalama Charm sayısına bakılarak yapılan değerlendirmede, en çekici bulunanlarlar Türk kadınları oldu. Türk kadınlarını ise Hintliler ve Arjantinliler takip ediyor. İlk 5'e girenler arasında Fransızlar ve Norveçliler de bulunuyor. Liste sırasıyla Singapur, Avustralya, İngiltere, Danimarka, İsveç, İtalya, Kanada, ABD, Brezilya ve İspanya diye uzuyor.

Türk kadınları inisiyatif almaktan da çekinmiyor; en çok Charm gönderenler listesinin dördüncü sırasında yer alıyorlar. Bu alanda sadece Hintli, Brezilyalı ve Arjantinli kadınlar daha cesaretli. Türk kadınlarını ise sırasıyla İspanyollar, İtalyanlar, Kanadalılar takip ediyor. Listenin sonunda ise Fransa, Singapur ve ABD bulunuyor.

Dünyanın En Konuşkanı

Türk Kadınları Dünyanın En Konuşkanı

Türkler aynı zamanda en konuşkan olanlar! Türk kadınları Happn’da bir günde ortalama 10 mesaj gönderiyor. Hintli kadınlar da günde sekiz mesaj ile Türk kadınlarının arkasından geliyor. Arjantinli kadınlar da konuşmayı sevenlerden ve günde ortalama altı mesaj gönderiyorlar. İspanyollar,  Brezilyalılar üç mesaj, İtalyanlar ise iki mesaj yolluyor. Fransızlar, İsveçliler ve Kanadalı kadınlar günü yalnızca bir tek mesaj kapatırken, Avustralya, Norveç, İngiltere, İsveç, ABD ve Danimarka'daki kadınlar günde bir mesajın bile altında kalıyor.

Peki Türk kadınları, Türkler hariç, en çok hangi ülkelerin erkeklerini beğeniyorlar?

Türk kadınlarının en çok Charm gönderdikleri ülkeler şöyle sıralanmış: Amerikalılar (yüzde 53), İngilizler (yüzde 10), İtalyanlar (yüzde 7), Ruslar (yüzde 5) ve Hollandalılar (yüzde 5). 

İndir3.4 MB
happn Android
happn Android Android İçin Arkadaşlık Uygulaması

İndir23.1 MB
happn iOS
happn iOS iPhone Ve iPad İçin Arkadaşlık Uygulaması

İndir6 MB
happn Windows-phone
happn Windows-phone Windows Phone için Konum Bazlı Arkadaşlık Uygulaması

Flört Uygulaması Happn 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.03.2017

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