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Dünya'nın En Kötü Yedinci Hackerı İspanya'da Yakalandı

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Geçtiğimiz hafta sonu, İspanya’nın Barcelona şehrinde, ABD Hükümetinin emriyle Rus vatandaşı Pyotr Levashov tutuklandı ve gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre Levashov’un tutuklanma sebebi, 2010’dan bu yana Microsoft Windows işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlara bulaşan Kelihos virüsünü kullanıyor olması. İspanyol haber sitesi El Confidencial’ın haberine göreyse, asıl sebep bahsi geçen kişinin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale eden ve ‘Peter Severa’ çevrimiçi ismiyle bilinen hackerın ta kendisi olması. Rus Büyükelçiliği’nin henüz konuyla ilgili her hangi bir açıklama yapmadı.

Daha önce Bitcoin hırsızlığına da karışmış Kelihos virüsü, spam mesaj ve bağlantılar ile bilgisayara bulaşıyor. Şimdiye kadar sadece Facebook’tan 70 binden fazla Kelihos virüsünün bilgisayarlara bulaşmış olduğu tahmin ediliyor. Siber Güvenlik Şirketi CrowdStrike, Kelihos’u bitirmek için uzun süredir çalışmalarına devam ediyor. Virüs ile ilgili en büyük sorun, bulaştığı bilgisayarda sürekli güncellenebilmesi. Çalışmalarını geliştiren analistler, programın iletişim kurduğu diğer bilgisayarlarla iletişiminde bir kusur keşfetti. CrowdStrike'de İstihbarattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adam Meyers, "Bu listenin yayılımını üstlenmeyi başardık, böylece kötü amaçlı yazılımlara bulaşmış ana bilgisayarlar güncellemeleri alamadı" şeklinde konuştu.

Siber saldırı araştırma grubu Spammers’a göre Severa, Dünya’nın en kötü ilk 10 siber saldırganı sıralamasında yedinci. Severa’nın aynı zamanda, günde 1,5 milyar spam mesaj gönderen ve on binlerce bilgisayarı etkileyen ‘Waladec’ spam virüsünün arkasında olduğu da iddia ediliyor.

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Yazar: - 11.04.2017

Dünya'nın En Kötü Yedinci Hackerı İspanya'da Yakalandı İçin Yorum Yaz

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