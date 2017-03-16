Dünyanın En Pahalı Telefon Üreticisi Sirin Labs Kapılarını Kapatıyor

Tanıtımından özelliklerine kadar oldukça pahalı bir telefon olan Sirin Labs’ın ürettiği Solarin Android telefon, herkesin satın alabileceği bir ürün değildi, zaten çok yakında hiç kimse Solarin telefon alamayacak. Sirin Labs çalışanlarının 3'te 1'ini işten çıkardı. Şirketin bir sene daha ayakta durması mümkün görünmüyor.

Sirin Labs’ın ürettiği Solarin Android telefonlar titanyum gövdelisiyle dikkat çekiyorlar ama 14 ile 17 bin dolara yaklaşan fiyatıyla da can yakıyorlardı.

5.5 inçlik 2K IPS ekrana sahip olan Solarin Android telefonlar Snapdragon 810 çekirdekten güç alıyorlar. 23.8MP’lik arka kamerası olan Solarin telefonlar, lazer otomatik fokus ve 4 farklı tonda ışık kaynağı sağlayan flaşa da sahipler. Ayrıca 10 kere hızlandırılmış LTE modeme sahip olan Solarin cihazlar 24 farklı bant üzerinden veri alışverişi yapabiliyorlar. Solarin telefonlar, askeri kripto sistemi ile donatılmış ve 256-bit AES şifreleme yazılımı olan Zimperium savunma yazılımı ile bütünleşik bir Android sürümü taşıyorlar.

Solarin telefonlar karbon fiber, titanyum ve deri malzemelerden yapılmış kasası ve gövdesiyle göz dolduruyorlardı ancak pazarda çok özel bir kesimi hedefleyince Sirin Labs’ın geleceği tehlikeye girdi.

Sirin Labs'ın 90 kişilikle bir iş gücü var. Bu istihdamın 30'unun işine son veren şirket aslında en baştan fiyat politikasıyla yanlış adım atmış gibi görünüyor.

Askeri Güvenlik Yazılımına Sahip 14 Bin Dolarlık Solarin Android Telefon Tanıtıldı