Dünyanın En Sosyal Babası Zuckerberg, İkinci Kız Çocuğunun Müjdesini Aldı

2015 yılında ilk kız çocuğu dünyaya geldiğinde Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, 45 milyar dolar değerindeki Facebook hisselerinin yüzde 99'unu, hayır işleri için kuracakları "Chan Zuckerberg Vakfı" için harcayacaklarını açıklamıştı.

Eşi Priscilla'dan ikinci çocuğunu beklediğini belirten Zuckerberg, bu haberi Instagram üzerinden ilk kızının doğduğu zamana ve ailesine ait fotoğraflarla beraber paylaştı. Priscilla ve Mark Zuckerberg ailesinin neredeyse kısa bir yaşam hikâyesini andıran fotoğraflar, ikilini ilk gençlik hatta çocukluk yıllarına kadar gidiyorlar.

Bu mutlu haber üzerine Zuckerberg'ler henüz servetlerini geri kalanını falan bağışladıklarını henüz açıklamış değiller ama durun biraz, henüz bebek doğmadı ve Max ismini verecekleri ikinci kızları doğduğunda neler yapabilecekleri hakkında henüz kimsenin bir fikri yok.

Zuckerberg sosyal medyada paylaştığı bu müjdeli haberi çok minnettar kaldığını belirten bir mesaj ile noktaladı. Facebook'un patronu mesajında, "Eşim Priscilla ve ben, hayatımıza girmiş olan tüm güçlü kadınlar sayesinde bugün bu noktadayız, aramıza yeni katılacak olan Max bebeği de onlar gibi güçlü bir kadın olarak yetiştireceğiz" dedi.

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