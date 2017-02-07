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Dünya'nın En Uzun Uçuşu Gerçekleşti

katar havayolları

Uçma hissinden korkanlardan mı yoksa haz duyanlardan mısınız? Her iki halükarda da, uzun süre havada kalmanın yorucu olacağına sanıyorum hemfikirizdir. Katar Havayolları Boeing 777 sayılı yolcu uçağı, Katar'ın Doha şehrinden kalktı ve dün erken saatlerde Yeni Zelanda'nın Auckland şehrine iniş yaptı. Tam tamına 16 saat 23 dakika süren yolculuk, Dünya'nın en uzun duraksız uçuşu rekorunu kırmış oldu.

Rakibi Emirates’in rekorunu geride bırakan Katar Havayolları, 4 pilot ve 15 kabin görevlisi ile toplamda 14 bin 535 kilometre (9.032 mil) yol aldı. Yolculuğun önemine ithafen yolcuları cupcakeler ile karşılayan şirket, bussines class’daki yolcularına ‘Kivi Güllü’ kokteyl ikram etti.

katar havayolları ikram

Dünyanın en uzun direkt yolculuğu sıfatını bir süre daha elinde tutacağa benzeyen Katar’ı, Auckland’da Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay törenle karşıladı. Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker’e plaket takdim eden McClay, direkt uçuşların iki ülke arasında ticari ve turistik alandaki ilişkileri geliştireceğini söyledi.

Katar Havayolu’nun dönüş yolu daha da uzun sürecek. Yolculuğun, geri dönüş sırasında maruz kalacağı rüzgar sarmalları nedeniyle 17 saat ve 30 dakika sürmesi bekleniyor. THY’nin elinde tuttuğu rekor ise, 16 saat 15 dakika ile 14 bin 415 kilometre yol kat ettiği, İstanbul’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya yaptığı direkt uçuşudur. 

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Yazar: - 07.02.2017

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