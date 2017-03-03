Dünya'nın En Yüksek Kapasiteli USB Belleği Türkiye'de

Kingston Digital tarafından üretilen, Dünya’nın en büyük kapasiteli USB belleği, DataTraveler Ultimate GT Türkiye’de satışa sunuldu.

2 TB’lık hafızaya sahip bellek, hafızasında 500 binin üzerinde fotoğraf veya 160 sinema filmini barındırabiliyor. Çinko alaşımlı metal bir gövdeye sahip olan DataTraveler Ultimate GT (DTUGT), darbelere karşı dayanıklı olmasıyla da dikkat çekiyor. Ürünün 2 TB’lık seçeneği 6 bin 310 TL’den, 1 TB’lık modeli de 3 bin 785 TL’den başlayan fiyatlarla pazarda yerini aldı.

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansına sahip DTUGT, Consumer Electronics Show’da (CES) Gösterinin En İyisi ödülüyle onurlandırıldı. Sürekli gelişen dijital dünyada, daha iyi depolama çözümleri yaratmak için çalıştıklarının altını çizen Kingston Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, “DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcılar artık mobil veri saklama ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayabilecek ve video, fotoğraf veya dosyalarını saklamak için küçük bir alanda fazlasıyla yere sahip olacaklar.” dedi.

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