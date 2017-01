Dünyanın En Zenginleri Listesinde Teknoloji Devleri Birinci Sırada

Forbes tarafından her yıl yayınlanan dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. 200 sıra birden yükselen Game Newell, 4.2 milyarlık serveti ile seçilmiş ABD Başkanı Donald Trumpp'ı da geçti.

Her yıl yayınladığı liste ile dünyanın en zengin iş adamlarını listeleyen Forbes, 2016'nın son bulması ile listesini güncelledi. Bill Gates yine listenin en tepesindeki isim olurken, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 53.8 milyar dolarlık serveti ile en zenginler listesinde beşinci sıraya oturdu. Uzun süredir listenin içerisinde yer alan Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de 40 milyar dolarlık servetleri ile on iki ve on üçüncü sırada kendilerine yer buldular.

En zenginler listesi

Bu sene Valve'ın kurucusu Gabe Newell'ın inanılmaz yükselişi dikkatleri çekti. 200 sıra birden yükselerek listede 307. sıradan 134. sıraya yükselen Newell, seçil ABD Başkanı Trumpp'ı geçmesiyle en çok konuşulanlar arasına girdi. Listenin teknoloji kategorisinde en zengin 10 ismi ise şöyle oldu:

1- Jeff Bezos - 66.2 milyar dolar - amazon.com

2- Mark Zuckerberg - 53.8 milyar dolar - Facebook

3- Larr Page - 39 milyar dolar - Google

4- Sergey Brin - 38.2 milyar dolar - Google

5- Steve Ballmer - 27.8 milyar dolar - Microsoft

6- Ma Huateng - 22 milyar dolar - Tencent

7- Masayoshi Son - 17 milyar dolar - SoftBank

8- Lee Kun-Hee - 13.6 milyar dolar - Samsung

9- William Ding - 11.7 milyar dolar - NetEase

10- Jack Ma - 25.8 milyar dolar - Alibaba

Sekiz İnsan Dünyanın Yarısından Zengin

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, 17 Ocak tarihinde toplanacak Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesinde bir rapor yayınlandı. Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken sekiz kişinin servetlerine değinen raporda, çarpıcı bir gerçeğin altı çizildi.

Rapora göre dünyanın en zengin sekiz kişisinin toplam serveti, halihazırda Dünya üzerinde yaşayanların yarısının toplam servetine eşit! "Zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliğin" sanılandan daha büyük olduğunu vurgulayan Oxfam, özellikle hükümetlerin vergi cennetlerinin işleyişini sona erdirmek için beraber çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önce en zengin 62 kişinin toplam servetinin insanlığın yarısının servetine eşit olduğunu açıklayan Oxfam, bu süre zarfında İsviçre bankası Credit Suisse'den aldığı yeni bilgilerle raporunu güncelleyerek, bunu sekiz kişiye düşürdü. Rapora göre büyük şirketler ve zenginler, maaşların düşmesi ve politikalar üzerinde etkilerini kullanarak eşitsizliği artırdığı da söylendi...

Bill Gates Her ReTweet İçin 10 Dolar Bağışlayacak

Bill Gates Şimdi de AIDS'e Savaş Açtı