DupScout, sisteminizdeki çift dosyaları bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir program. Windows işletim sisteminin kurulu olduğu sabit sürücünüzün yanı sıra ağda paylaşılan bilgisayarlardaki, sunuculardaki ve NAS cihazlarındaki aynı adla kaydedilmiş dosyaları da tespit edip sisteminizi ferahlatabiliyoruz.

Aynı adla kaydedilmiş sisteminize fazlalık yapmaktan başka işe yaramayan dosyaları hızlıca bulup silmek için kullanabileceğiniz ufak boyutlu programlar arasında olan DupScout’da tarama sonucunda çift dosyaların sisteminizde kapladığı alanı, kaç kere kendini kopyaladığını, hangi formatta olduğunu, bulunduğu klasörü ve sildiğinizde kazanacağınız alanı görebiliyorsunuz. Bulunan çift dosyaların tümünü tek tıkla hemen silebileceğiniz gibi sağ tıklayarak belli bir klasöre taşıma, yenisiyle değiştirme, panoya kopyalama gibi işlemleri de yapabiliyorsunuz.

Kendi sisteminizde yapma gereği duymayabilirsiniz ancak ağda bulunan bir bilgisayar veya NAS cihazı için bulunan çift dosyaları html, metin, excel, pdf ve xml formatında kaydedip dışa aktarma yapabiliyorsunuz.