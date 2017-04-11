Düşündüğümüzden Daha Fazla Rüya Görüyoruz

Yeni bir rüya tespit sistemiyle anlaşılana göre; insanlar düşündüklerinden daha fazla rüya görüyorlar. Ancak gördükleri bu rüyaların neredeyse tamamına yakınını uyandıklarında unutuyorlar.

"Düşündüğümüzden çok daha fazla rüya görüyoruz." diyen, Montreal Üniversitesinden Tore Nilsen, "Saatler ve saatler süren deneyimin ancak birkaç saniyesini hatırlamamız mümkün oluyor." açıklamasını da yaptı.

Uyku esnasında, beyin boyunca düşük frekanslı beyin dalgaları saptanabiliyor. Wisconsin-Madison Üniversitesinden Francesca Siclari ve arkadaşları, rüya sırasında bu dalgaların beynin arka tarafından azalmaya başladığını, bu azalmalar yaşandığında kişinin rüya gördüğünün tespit edilebileceğini keşfettiler. Genellikle uyanıkken görülen yüksek frekanslı beyin dalgalarının, bu bölgede uyku sırasında da aktif olduğunu, bundan dolayı bölgenin tam anlamıyla asla uykuya geçmediğinin de altını çizdiler.

Siclari ve ekibi, 32 farklı insan üzerinde düzenledikleri deneyde, EGG araçlarıyla bu insanları uyurken takip ettiler ve bu insanları rüya gördüklerini tahmin ettikleri bir anda uyandırarak, ne tür bir şey gördüklerini sordular. Bunlardan bazılarının kurgusal bazılarının da izlenimsel rüyalar gördüğünü söyleyen araştırmacılar, bunlardan bir tanesinin "rüya gördüğünü raporladığı" bir rüya gördüğünü bile söyledi. Tüm bu araştırmalar sonucunda, yüzde 91 gibi bir oranda bir insanın rüya görüyor olduğunu makinalar yardımıyla tespit edebildiklerini de açıkladılar.

Unutulan Rüyalar

Beyin dalgalarımız yoluyla ne zaman rüya gördüğümüzü öğrenen bilim insanları, bu yolla uykunun hangi döneminde rüya gördüğümüzü de tespit etmeye çalıştılar. Bugüne kadar bilinenin aksine sadece REM döneminde değil; bunun dışında da çokça rüya gördüğümüzü tespit ettiler. Hatta yapılan araştırmalara göre gördüğümüz rüyaların yüzde 71 gibi büyük bir bölümü REM uykusu dışında görülen rüyalar.

Deneye katılan neredeyse herkesin rüyalar hakkında belli belirsiz şeyler söylediğinin altını çizen araştırmacılar, ancak prefrontal korteksinde daha fazla aktivite olurken rüya gören kişilerin rüyalarını tam anlamıyla hatırlayabildiklerini de belirttiler. Kısaca rüyaları beynimiz ne kadar aktifken gördüğümüz, onları hatırlayıp hatırlayamama da ana etken olarak karşımızda duruyor.

Uzaydaki Tüm Çöpleri Toplama Yarışı Başladı

Bilim İnsanları Ispanağı Bakın Neye Dönüştürdü