?     Geri Bildirim
Dynasty Warriors: Unleashed
TamindirMobilOyunlarAksiyonDynasty Warriors: Unleashed - Android Için Aksiyon RPG Oyunu

Dynasty Warriors: Unleashed

Dynasty Warriors: Unleashed İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dynasty Warriors: Unleashed
Dynasty Warriors: Unleashed
Dynasty Warriors: Unleashed
Dynasty Warriors: Unleashed
Dynasty Warriors: Unleashed
Dynasty Warriors: Unleashed

Dynasty Warriors serisi artık mobil cihazlarımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 22 dakika önce

Dynasty Warriors: Unleashed bilgisayarlarımızda ve oyun konsollarımızda oynadığımız Dynasty Warriors oyunlarını mobil cihazlarımıza taşıyan bir aksiyon RPG oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dynasty Warriors: Unleashed'de Çin tarihinden alınmış savaşlara ve Dynasty Warriors oyunlarında yönettiğimiz kahramanlara yer veriliyor. Biz, kendi kahraman takımımızı kuruyoruz ve Çin'in üzerinde hükümdarlığımızı sağlamak için savaşıyoruz.

Dynasty Warriors: Unleashed oynanış olarak Dynasty Warriors oyunlarıyla aynı yapıya sahip. Yine kahramanımızla onlarca düşmanın arasına dalarak çarpışıyoruz. Bunun yanısıra güçlü savaşçılar bize bölüm sonu canavarı savaşları sunuyor. Dynasty Warriors: Unleashed'in Dynasty Warriors oyunlarından tek farkı ise oyunun TPS kamera açısı yerine izometrik kamera açısıyla oynanması.

Dynasty Warriors: Unleashed tipik bir hack & slash oyunu. Oyunda dört bir yanınızdan düşmanlar size saldırırken silahlarınızı ve özel yetenkelerinizi kullanarak onları yok ediyorsunuz. Bölüm sonu canavarları ile savaşırken daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçek zamanlı savaşlar sırasında kahramanlarınız arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri oldukça başarılı.

Dynasty Warriors: Unleashed için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)/Android
Üretici:
NEXON Company
Dynasty Warriors: Unleashed QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Vegas Gangsteri
    Vegas GangsteriAndroid için Açık Dünya Aksiyon Oyunu