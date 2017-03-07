Dynasty Warriors: Unleashed bilgisayarlarımızda ve oyun konsollarımızda oynadığımız Dynasty Warriors oyunlarını mobil cihazlarımıza taşıyan bir aksiyon RPG oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dynasty Warriors: Unleashed'de Çin tarihinden alınmış savaşlara ve Dynasty Warriors oyunlarında yönettiğimiz kahramanlara yer veriliyor. Biz, kendi kahraman takımımızı kuruyoruz ve Çin'in üzerinde hükümdarlığımızı sağlamak için savaşıyoruz.

Dynasty Warriors: Unleashed oynanış olarak Dynasty Warriors oyunlarıyla aynı yapıya sahip. Yine kahramanımızla onlarca düşmanın arasına dalarak çarpışıyoruz. Bunun yanısıra güçlü savaşçılar bize bölüm sonu canavarı savaşları sunuyor. Dynasty Warriors: Unleashed'in Dynasty Warriors oyunlarından tek farkı ise oyunun TPS kamera açısı yerine izometrik kamera açısıyla oynanması.

Dynasty Warriors: Unleashed tipik bir hack & slash oyunu. Oyunda dört bir yanınızdan düşmanlar size saldırırken silahlarınızı ve özel yetenkelerinizi kullanarak onları yok ediyorsunuz. Bölüm sonu canavarları ile savaşırken daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçek zamanlı savaşlar sırasında kahramanlarınız arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri oldukça başarılı.