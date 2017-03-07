Dynasty Warriors: Unleashed, Çin tarihini konu alan savaşlara yer veren bir mobil aksiyon RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun lan Dynasty Warriors: Unleashed, bilgisayarlarımızda ve oyun konsollarımızda oynadığımız Dynasty Warriors serisini mobil cihazlarımıza taşıyor. Dynasty Warriors oyunlarından alışık olduğumuz kahramanlar ve savaşlar Dynasty Warriors: Unleashed içinde yer almakta.

Dynasty Warriors: Unleashed'de oyuncular kendi kahraman takımlarını oluşturuyorlar ve bu kahramanlarla verilen görevleri tamamlamaya çalışıyorlar. Hack & slash dinamiklerine sahip oyunda gerçek zamanlı savaşlar esnasında kahramanlarımız arasında geçişl yapabiliyor, özel yeteneklerinden faydalanabiliyoruz. Oyunda onlarca düşman askerinin arasına dalıp etrafı temizleyeilirsiniz. Bunun yanısıra güçlü savaşçılar bölüm sonu canavarları olarak karşımıza çıkıyor.

Dynasty Warriors: Unleashed'in klasik Dynasty Warriors oyunlarından tek farklı oyunun izometrik kamera açısıyla oynanması. Dynasty Warriors: Unleashed'in grafiklerinin tatmin edici bir kalite sunduğu söylenebilir.