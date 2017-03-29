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e-Devlet Üzerinden Alınan Sabıka Kayıtlarında Büyük Yenilik

e-Devlet Üzerinden Alınan Sabıka Kayıtlarında Büyük Yenilik

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla artık sabıka kayıtlarının dört dile tercüme edilmiş olarak "e-devlet" üzerinden alınması sağlanabiliyor.

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" üzerinden alınması dönemi, 20 Mart tarihinden itibaren başladı. Bu hizmetle beraber vatandaşların bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarını almaları da kolaylaştı. Artık vatandaşların yabancı dillere çevrilen sabıka kayıtlarını almaları için adli sicil bürolarına gitmelerine de gerek kalmadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yeni uygulama kapsamında 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında 682 İngilizce, 50 Fransızca, 78 Almanca ve 25 İtalyanca olmak üzere 835 tercüme edilmiş sabıka kaydı sorgulaması ve işlemi yapıldı. Bu uygulamadan sadece adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

İndir
E-Devlet Kapısı Android
E-Devlet Kapısı Android Android için E-Devlet Mobil Uygulaması

İndir16 MB
E-Devlet Kapısı iOS
E-Devlet Kapısı iOS iPhone için E-Devlet Uygulaması

İndir
e-Devlet Anahtar Android
e-Devlet Anahtar Android Android İçin e-Devlet Güvenli Giriş Uygulaması

İndir2 MB
e-Devlet Anahtar iOS
e-Devlet Anahtar iOS iPhone İçin E-Devlet Güvenli Giriş Yapma Uygulaması

E-Devlet’ten Alınan Belgeler Artık Resmi Evrak Olabilecekler

SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek

Lisans ve Lisansüstü Burs Başvuruları e-Devlet Kapısında!

e-Devlet Hakkında Merak Ettikleriniz

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Yazar: - 29.03.2017

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