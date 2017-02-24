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E-Devlet’ten Alınan Belgeler Artık Resmi Evrak Olabilecekler

e-devlet nüfus kayıt belgesi

Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesini sağlayan “E-Devlet Kapısı” projesi, kapsam alanını her gün genişletiyor. Devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltan, işlemleri hızlandıran uygulamaya verilen yeni yetki, dün resmi gazetede yayınlandı. "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığı altında paylaşılan habere göre, artık e-Devlet’ten alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri resmi belge özelliği taşıyacak.

Yönetmeliğe, "Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. e-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir." fıkrası eklendi. 

Her geçen gün kapsam alanını genişleten e-Devlet uygulaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

İndir
E-Devlet Kapısı Android
E-Devlet Kapısı Android Android için E-Devlet Mobil Uygulaması

İndir16 MB
E-Devlet Kapısı iOS
E-Devlet Kapısı iOS iPhone için E-Devlet Uygulaması

İndir
e-Devlet Anahtar Android
e-Devlet Anahtar Android Android İçin e-Devlet Güvenli Giriş Uygulaması

İndir2 MB
e-Devlet Anahtar iOS
e-Devlet Anahtar iOS iPhone İçin E-Devlet Güvenli Giriş Yapma Uygulaması

SGK Ödeme Başvuruları Artık e-Devlet ile Yapılabilecek

e-Devlet Kapısından ÖSYM Sistemlerine de Girilebilecek

Artık e-Devlet Kapısı Şifrenizi SMS ile Alabileceksiniz

Yazar: - 24.02.2017

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