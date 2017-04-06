e-Spor Uygulamasına 6 Milyon Dolarlık Yatırım

e-Spor maçlarına dair veriler derleyen ve çeşitli analiz tabloları hazırlayan Dojo Madness, yaptığı açıklama ile 6 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı.

Her geçen gün daha da büyüyen e-Spor aktiviteleri, artık tam manasıyla bir sektöre dönüştü. Alanın çeşitli kollarına her gün başka bir yatırım yapılırken, küçük girişimler bile artık büyük yatırımlar almaya başladılar. Bunların son örneği olan Dojo Madness oldu. 6 milyon dolarlık yatırım alan Dojo Madness, girişimcilerin e-Spor sektörüne artık hangi gözle bakmaya başladıklarını bizlere çok iyi göstermiş oldu.

Geçtiğimiz yıl sonunda 400 milyon kişilik bir izleyici ve oyuncu kitlesine ulaşan e-Spor sektörünün 2017 içerisinde yüzde 50 daha büyüyeceği söyleniyor. Yani yıl sonunda e-Spor izleyici sayısının 600 milyona ulaşması bekleniliyor. Oldukça büyük bir izleyici kitlesinin olmasının yanı sıra büyük bir pazara da dönüşen e-Spor, kendisine farklı alanlar yaratmayı da başarıyor.

Daha önce bankacılık sektörüne yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Raine Ventures'in önderliğinde yapılan son toplantıların ardından 6 milyon dolarlık yatırım alan Dojo, daha önce aldığı yatırımlarla birlikte toplam miktarı 12 milyon dolara çıkardı.

LOLSUMO, DOTASUMO ve OVERSUMO isimleri altında League of Legends, Dota 2 ve Overwatch için analiz uygulamaları üreten Dojo, maçların otomatik olarak izlenmesini ve bunlara dair ayrıntılı verilerin tutulmasını sağlayan yazılımlar da geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde, League of Legends'da koçluk hizmeti sağlayan Leaguecoaching.gg isimli internet sitesini de satın alan şirket, böylece sektörde elini de güçlendirmişti.

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