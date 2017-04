E3 2017'de Tanıtılacak Oyunların Listesi Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük oyun fuarı Electronic Entertainment Expo 2017 yani kısaca E3, büyük oyun tanıtımlarına gebe. Sızdırılan bir oyun listesi, E3'te önemli oyunların tanıtalacağını işaret ediyor. E3 Fuarı bu sene 13 - 15 Haziran tarihleri arasında Los Angeles'te düzenlenecek.

Her sene Amerika'da düzenlenen fuar, oyunla ilgili her alanı ve şirketi bir araya getiriyor. Fuarın kendisi daha çok şirketler arası ilişkiler açısından önemli olsa da oyuncuların ilgisini her sene fuardan önce yapılan konferanslar çekiyor. Yaklaşık iki gün boyunca büyük oyun şirketleri arka arka E3'e özel konferanslar düzenliyorlar ve henüz duyurmadıkları oyunları tanıyor ya da ismini bildiğimiz oyunlara dair daha önce görmediğimiz videolar gösteriyorlar.

Yayınlanan bir liste ile bu sene şirketlerin tanıtacağı oyunların tam listesinin ortaya çıktığı da söyleniyor. Çoğu zaman bir kişinin tahminlerinden hareketle hazırlanan bu listeler, doğruluk payına da sahip olabiliyorlar. 2K Games

NBA 2K18 (PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch)

Rockstar Games

Red Dead Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4 ve Xbox One)

Activision

Call of Duty 2017 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Destiny 2 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4)

Bandai Namco Entertainment

Ace Combat 7: Skies Unknown (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Tekken x Street Fighter (PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch)

Tamagotchi (isim belirlenmemiş) (Nintendo Switch)

Bethesda Softworks

Quake Champions (PC)

The Evil Within 2 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Marvel vs. Capcom: Infinite (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

CD Projekt

Cyberpunk 2077 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Codemasters

DIRT 4 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Micro Machines World Series (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Deep Silver

Kingdom Come: Deliverance (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Agents of Mayhem (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Electronic Arts

Star Wars: Battlefront II (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Madden NFL 18 (PlayStation 4 ve Xbox One)

NBA Live 18 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Need for Speed 2017 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

FIFA 18 (PC,PS4,Xbox One)

Focus Home Interactive

Call of Ctuhulhu: The Official Video Game (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Insurgency: Sandstorm (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Vampyr (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Konami

Metal Gear Survive (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Microsoft Game Studios

State of Decay 2 (PC ve Xbox One)

Nintendo

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Sony

Bloodborne 2 (PlayStation 4)

Days Gone (PlayStation 4)

Death Stranding (PlayStation 4)

Detroit: Become Human (PlayStation 4)

Dreams (PlayStation 4)

Gran Turismo Sport (PlayStation 4)

God of War (PlayStation 4)

Knack 2 (PlayStation 4)

Resistance 4 (PlayStation 4)

Spider-Man (PlayStation 4)

The Last of Us Part II (PlayStation 4)

Uncharted: The Lost Legacy (PlayStation 4)

Square Enix

Battalion 1944 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)

The Avengers Project (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Guardians of the Galaxy (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Sucker Punch Productions

Project Oscar (PlayStation ve Xbox One)

Ubisoft

Assassin’s Creed 2017 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Beyond Good & Evil 2 (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One)

Just Dance 2017 (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One)

South Park: The Fractured But Whole (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Warner Bros.

Batman 2017 (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

Middle-earth: Shadow of War (PC, PlayStation 4 ve Xbox One)

