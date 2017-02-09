E3 Oyun Fuarı Bu Yıl Halka Açık Olacak

E3 (Electronic Entertainment Expo)'ü bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak, büyük oyun tanıtımlarının yapıldığı sektörün önde gelen fuarlarından biri olarak biliniyor. Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen fuar, sadece medyaya özgü bir organizasyon olarak hayatına devam ediyordu. Ancak bu yıldan itibaren bu fuara gidebilmek için illa bir site ya da dergi sahibi olmanız gerekmeyecek. Organizasyonun yapımcısı Entertainment Software Association, bu yıl fuarın halka açılacağını duyurdu.

E3 gerçekten takip etmekten en çok keyif aldığım fuar diyebilirim. Birbirinden güzel oyunların tanıtıldığı ve tanıtılmasının beklendiği bir etkinlik olduğu için büyük şirketleri burada görebiliyoruz. Hatta Turuncu Levye tayfasını bilenler için E3 2016'yı şöyle özetleyeyim; Barkın, Batuhan, Efe, Ramazan Tugay ve ben evde toplandık. PS4'de Towerfall turnuvası düzenledikten sonra Sony konferansının başına oturduk. Atıştırmalık bir şeyler bakarken karşımıza God of War tanıtımı çıktı ve Batuhan'ın "Abiiiiii" çığlıkları eşliğinde ağzımız açık izlemeye koyulduk. Diğer oyunlar tanıtılırken de hayranlıkla izliyorduk. Bir gün gitmek mümkün olur mu bilmiyoruz ama E3 her oyuncunun mutlaka bulunmak isteyeceği bir organizasyon.

Etkinlik organizatörü Entertainment Software Association, gösteriye katılmak isteyenler için halka 15 bin bilet ayırdıklarını açıkladı. Her giriş için 250 dolar alınacak ve gösteriler, panel vs. katılımlarına izin verilecek.

Bu düzenleme belki de yıllar önce yapılmalıydı ama hiçbir şey için geç değil. Geçen yıl ki etkinlikte E3 Live adında bir deney yapılmıştı ve bu yıl gerçekten kamuya açılmış oldu. 2018 yılında da bu devam eder mi bilmiyoruz, o yüzden ABD'ye gitme fırsatınız olursa bu fuarı bu sene kaçırmayın derim.

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