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EA Oyunları PlayStation Store'da İndirime Girdi

Electronic Arts firması tarafından geliştirilen birçok oyun bugün itibariyle PlayStation Store üzerinde %60'a varan oranlarda indirime girmiş bulunuyor.

Bu kampanya dahilinde yapılan indirimlerden ilginizi çekebilecek olanları aşağıda listeledik:

EA SPORTS FIFA 17 Standart Sürüm -> 89 TL
Battlefield 1 -> 104 TL
EA SPORTS UFC 2 -> 59 TL
Titanfall 2 Standart Sürüm -> 89 TL
STAR WARS Battlefront -> 29,99 TL
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 -> 29,99 TL
Unravel -> 14,99 TL
Dragon Age: Inquisition -> 29,99 TL
Mirror's Edge Catalyst -> 38,99 TL
Battlefield 4 -> 20,99 TL
Battlefield Hardline Standart Sürümü -> 20,99 TL

Bunların yanı sıra bazı başka PS3 ve PS4 oyunları ile bunların bazı DLC'leri de indirimde. Tüm indirimleri bu link üzerinden inceleyebilirsiniz. İndirimlerin 9 Mart tarihine kadar devam edeceğini de belirtelim.

İndir7.6 MB
PlayStation App Android
PlayStation App Android Android için Resmi PlayStation Uygulaması

İndir20 MB
PlayStation App iOS
PlayStation App iOS iPhone ve iPad için Resmi PlayStation Uygulaması

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Yazar: - 22.02.2017

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