EA Oyunları PlayStation Store'da İndirime Girdi

Electronic Arts firması tarafından geliştirilen birçok oyun bugün itibariyle PlayStation Store üzerinde %60'a varan oranlarda indirime girmiş bulunuyor.

Bu kampanya dahilinde yapılan indirimlerden ilginizi çekebilecek olanları aşağıda listeledik:

EA SPORTS FIFA 17 Standart Sürüm -> 89 TL

Battlefield 1 -> 104 TL

EA SPORTS UFC 2 -> 59 TL

Titanfall 2 Standart Sürüm -> 89 TL

STAR WARS Battlefront -> 29,99 TL

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 -> 29,99 TL

Unravel -> 14,99 TL

Dragon Age: Inquisition -> 29,99 TL

Mirror's Edge Catalyst -> 38,99 TL

Battlefield 4 -> 20,99 TL

Battlefield Hardline Standart Sürümü -> 20,99 TL

Bunların yanı sıra bazı başka PS3 ve PS4 oyunları ile bunların bazı DLC'leri de indirimde. Tüm indirimleri bu link üzerinden inceleyebilirsiniz. İndirimlerin 9 Mart tarihine kadar devam edeceğini de belirtelim.

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