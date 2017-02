EA, Yeni Need for Speed Oyununu Duyurdu

Oyun dünyasının en köklü firmalarından olan EA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni Need for Speed oyununu duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene EA, Need for Speed serisini sıfırlayarak Need for Speed adını kullanan bir yarış oyunu yayınlamıştı. 2016 yapımı Need for Speed serinin en sevilen özelliklerini bir araya getiriyordu, lisanslı arabalar, zengin araç modifiye seçenekleri, heyecanlı polis kovalamacaları ve güzel grafikler bu özelliklerdi. EA'nın yaptığı açıklamalara göre bu sene olmasa da önümüzdeki sene yeni Need for Speed oyununu oynayabileceğiz.

Electronic Arts yaptığı açıklamada 2018 içinde yeni bir Need for Speed oyunu yayınlamak için oyunun geliştirilme sürecini başlattıklarını duyurdu. EA, oyunun en iyi grafiklere sahip heyecan verici bir Need for Speed oyunu olacağını iddia ederek oldukça klişe bir bilgi paylaşımı da yapıyor. Fakat firma bunun haricinde oyun ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Oyunun adının ne olacağı, nasıl bir oynanış sunacağı, hikayesi gibi öğeler paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.

EA, Need for Speed haricinde üzerinde çalışmakta olduğu diğer oyunlar hakkında da bilgi verdi. Star Wars Battlefront 2 bu sene içinde çıkış yapacak. BioWare ise tamamen yeni bir oyun serisi üzerinde çalışmaktaymış.

Yeni Need for Speed oyunu ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

