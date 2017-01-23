EAS uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda son kullandığınız ve favori uygulamalara kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza olanak sağlayan EAS uygulamasında, tek bir dokunuşla son uygulamalara ya da favori uygulamalarınıza geçiş yapabilmeniz mümkün. Kaydırma düğmesini hızlıca kaydırarak, ekrandaki daha yeni uygulamaları görebiliyor ve favori uygulamalarınızı bu listeye kolayca ekleyebiliyorsunuz.

Ekranda yer alan düğmeyi hızlıca kaydırarak ekranda bir uygulama tepsisi görebiliyorsunuz. Bu sayfayı açtıktan sonra herhangi bir uygulamaya anında geçiş yapabiliyorsunuz. Ekrana yerleşmiş düğme sizi rahatsız ediyorsa, ekran kenarından tetikleme özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için ekrandaki butona uzunca basılı tuttuğunuzda ekran kenarına gizleyebilirsiniz. Tüm bunların yanında, kayan düğmeyi Geri tuşu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun daha verimli olacağını düşünüyorsanız, ilgili ayarlamaları uygulama ayarlarından gerçekleştirebilirsiniz.