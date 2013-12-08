EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition kullanıcılara silinen dosyaları geri getirme konusunda yardımcı olan bir dosya kurtarma programıdır.

Bilgisayarımızı kullanırken kimi zaman dosyalarımızı kazara silebiliyoruz. Normalde geri dönüşüm kutusuna gönderilen dosyaları geri dönüşüm kutusundan da sildiğimizde bu dosyaları normal yollarla geri getirmek mümkün olmamakta. Bu nedenle özel bir dosya kurtarma programı kullanmamız gerekmektedir.

Bu tip dosya kurtarma yazılımlarından olan EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition size silinen dosyalarınızı tespit edip geri getirebilme imkanı sunuyor. Program ile geri dönüşüm kutusundan silinen dosyaların haricinde elektrik kesintisi gibi sebeplerden ötürü kaybolan dosyaları da geri getirebiliyorsunuz. EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition ile formatlanan disklerdenden dosya kurtarabilir, yanlış disk bölme işlemleri sonucu kaybolan dosyalarınızı da geri getirebilirsiniz.

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition size kurtarılacak resim dosyaları için küçük önizlemeler de sunuyor. Bu sayede kurtaracağınız dosyayı daha kolay ve hızlı bir şekilde belirleyebilir ve pratik bir şekilde geri getirebilirsiniz.