Güçlü bir resim editörü olarak karşımıza çıkan EasySignCut Pro, popüler vinil kesim ve tabela yapma programlarından birisidir. Sektörün benzersiz ve güçlü bir programı olan EasySignCut Pro sahip olduğu araçlarla işletmelerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.

Gelişmiş tasarımı ve güçlü araçlarıyla karşımıza çıkan EasySignCut Pro, kesme makinleri için uyumlu bir programdır. 100'den fazla kesiciyi destekleyen EasySignCut Pro ile dilediğiniz türde tabelaları çıkarabiliyorsunuz. İşaretler, logolar, çıkartmalar, gravür malzemeleri ve vitrin görselleri gibi çeşitli uygulama alanlarında başarılı işler çıkaran EasySignCut Pro'yu sakın kaçırmayın. Hayalinizdeki tüm tasarımları gerçekleştirme imkanı sunan program ile kolay, ücretsiz ve hızlı bir şekilde çalışabiliyorsunuz.

Metin düzenleme aracı ile metinleri bilgisayarınızdaki fontları kullanarak oluşturabiliyor ve farklı efektlerle süsleyebiliyorsunuz. Vektörel çalışmalar için de güçlü bir özelliğe sahip olan EasySignCut Pro, sahip olduğu özel efektlerle de ön plana çıkıyor. SVG, EPS, PDF, DXF, PLT, AI, WPC, SCUT, FCM ve benzeri formatları da destekleyen program ile vektörel tabanlı çalışmaları içeri aktarabiliyorsunuz. Bulmaca oluşturma, kesme seçenekleri, katman yöneticisi ve kontur kesme gibi özelliklere de sahip olan EasySignCut Pro ile işleriniz bir hayli kolaylaşıyor.

EasySignCut Pro programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.