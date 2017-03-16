EasySignCut Pro1.0 (Mac)
Güçlü özelliklere sahip bir vinil kesim ve tasarlama programı
EasySignCut Pro, Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir vinil tasarım programı olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü özelliklere sahip olan EasySignCut Pro ile aradığını her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Gelişmiş özellikleri ve kolay kullanımı ile dikkat çeken EasySignCut Pro, sektörün önde gelen programlarından birisidir. Kesme makineleri için uyumlu bir arkadaş olarak nitelendirilebilecek olan EasySignCut Pro ile dilediğiniz türde tabelalar çıkartabiliyorsunuz. Benzersiz ve güçlü bir program olan EasySignCut Pro ile vinil kesim yapabiliyorsunuz. İşaretler, logolar, çıkartmalar ve gravür malzemeleri gibi farklı uygulama alanlarında kullanılabilecek program ile başarılı işler çıkarabiliyorsunuz. Kolay, ücretsiz ve hızlı bir kullanıma sahip olan program ile müşterilerinizi de mutlu edebiliyorsunuz. Hayalinizdeki tasarımları oluşturmak için EasySignCut Pro'yu tercih edebilirsiniz.
Güçlü özelliklere sahip olan program, sahip olduğu özel efektlerle görsel şölen de yaşatıyor. Metin düzenleme aracı, katman yöneticisi, kontur kesme ve bulmaca oluşturma gibi özelliklere de sahip olan program ile işleriniz bir hayli kolaylaşıyor. SVG, EPS, PDF, DXF, PLT, AI, WPC, SCUT, FCM ve benzeri formatları destekleyen program ile çalışmalarınızı içeri aktarabiliyorsunuz. Vektörel çalışmalar yapmanıza da imkan sağlayan EasySignCut Pro mutlaka denemeniz gereken bir programdır.
EasySignCut Pro programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Mac OS X 10.7/Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.8/Mac OS X 10.9
- Üretici:
- EasySignCut Pro
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