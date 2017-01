Eat Them All, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda iştahlı Leon'u doyurmaya çalışıyor ve yüksek puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça basit bir oynanış ile karşımıza çıkan Eat Them All oyununda Leon isimli karakteri doyurmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için ekrana olabildiğince çok ve hızlı dokunmalı yeni yiyecekler üretmelisiniz. Heyecan verici ve bağımlılık yapıcı etkileri bulunan oyundaki tonlarca yiyeceği Leon'a veriyor ve onun iştahını tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden komik ve eğlenceli kostümlerin de yer aldığı oyunda ilerledikçe özel kıyafetlerin kilitlerini açabiliyor ve Leon'a giydirebiliyorsunuz. Renkli grafikleri, kolay oynanışı ve mücadele gerektiren kurgusuyla Eat Them All oyununu sakın kaçırmayın. Metroda ya da otobüste zevkl oynayabileceğiniz bir oyun olan Eat Them All bir takım yükseltmeleri de içeriyor. Leon'a daha fazla yiyecek yedirmek için midesini genişletebilir, zengin menüden farklı yiyecekler seçebilir ve farklı kaşıklar kullanabilirsiniz. Eat Them All oyununu sakın kaçırmayın.

Eat Them All oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.