Eat Them All, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda Leon isimli karakteri doyurmaya çalışıyor ve olabildiğince yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Eat Them All oyununda Leon isimkli bir karakterin karnını doyurmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynamak için ekrana seri şekilde dokunuyor ve sürekli olarak yiyecek üreterek Leon'un önünü boş bırakmıyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız Leon o kadar hızlı yemek yiyiyor ve bunun karşılığında da o kadar hızlı puan kazanıyorsunuz. Oyunda yer alan bir takım nesnelerin kilitlerini de açabiliyor ve oyunu daha eğlenceli bir hale getirebiliyorsunuz. Renkli grafikleri, eğlenceli sesleri ve kolay oynanışı ile Eat Them All oyununu sakın kaçırmayın. Oyunda Leon'un kullandığı mutfak aletlerini de değiştirebiliyor ve farklı kombinasyonlar deneyebiliyorsunuz. Oldukça kolay oynanışı bulunan Eat Them All oyunu sizleri bekliyor.

Eat Them All oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.