Eatme.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca oyuncusu olan ve herkesin beğenerek oynadığı Agar.io'ya benzeyen oyunda çok eğleniyorsunuz.

Oyunlardan zevk alan biriyseniz Agar.io oyununu mutlaka duymuşsunuzdur. Çıktığı andan itibaren milyonlarca oyuncuya ulaşmaya başaran oyun, bu başarısının ardından yalnız kalmadı ve benzer oyunlar da karşımıza çıkmaya başladı. Temel mantığı hepsinde aynı olan oyunların hepsinin verdiği zevk ise ayrı. Şimdi de yine Agar.io'ya oldukça benzeyen bir oyun ile karşınızdayız. Eatme.io adına sahip olan oyun, deniz altında geçiyor. Balıkların yemleri yiyerek büyümeye çalıştığı oyunda büyük balık küçük balığı yer stratejisi kullanılıyor. Bu nedende oyun sırasında dikkatli olmalı ve büyük balıklardan kaçmalısınız. Renkli görsellerin, etkileyici atmosferin ve zorlu rakiplerin yer aldığı oyunu çok seveceğinizi de söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz Eatme.io'yu mutlaka denemelisiniz.

Oyunda bir balığı yönetiyorsunuz ve yemleri yiyerek farklı balıklara dönüşüyorsunuz Ne kadar çok yem yerseniz o kadar büyük oluyor ve diğer oyuncuları rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Dikkatli olmalı ve engellerden de kaçmalısınız. Öte yandan liderlik tablosuna da sahip olan oyunda farklı balıklar kullanabiliyor ya da kullandığınız balığı dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Eatme.io'yu sakın kaçırmayın.

Eatme.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.