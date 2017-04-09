Eatme.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Agar.io benzeri bir aksiyon oyunudur. Zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan Eatme.io'da yemleri ve daha küçük balıkları yiyerek büyümeye çalışıyorsunuz.

Benzerlerinde olduğu gibi büyümeye çalışmamız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkan Eatme.io, Agar.io'da olduğu gibi yemleri yiyerek büyüdüğümüz ve diğer oyuncularla mücadele ettiğimiz bir oyundur. Oyunda bir balığı kontrol ediyoruz ve denizin dibindeki yemleri yiyerek büyüyoruz. Büyüdükçe farklı balıklara dönüşüyor ve diğer balıkları da yemeye başlıyoruz. Oyunda ne kadar büyük olursanız o kadar güçlü oluyorsunuz. Bu nedenle dikkatli olmalı ve rakiplerinizle mücadele etmelisiniz. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli görsellerin, etkileyici atmosferin yer aldığı Eatme.io'yu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca farklı balık türleri kullanabiliyor ve kontrol ettiğiniz balığı özelleştirebiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda sürekli büyümeniz gerekiyor. Ayrıca dikkatli olmalı ve engellerden de kaçmalısınız. L,derlik tablosuna da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Eatme.io'yu sakın kaçırmayın.

Eatme.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.