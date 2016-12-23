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Ecotone Pocket
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Ecotone Pocket

(Android)
Ecotone Pocket İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Ecotone Pocket
Ecotone Pocket
Ecotone Pocket
Ecotone Pocket

Ruhunuz için koşun.

Erkan Calp Son güncelleme 24 saat önce

Ecotone Pocket, platform oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız sizi kısa süreliğine de olsa ekran başına kilitleyecek bir yapım. Tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunan aksiyon yüklü yapım, iki dünya arasında geçiş bölgesinde geçiyor. Farklı türlerin, bitkilerin yaşadığı bu yerde karanlıktan kaçma mücadelesi veriyoruz.

Görsel kalitesini orta seviye bulduğum oyunun amacı karakterin ruhunu karanlık güçlerden korumak. Az önce de söylediğim gibi iki dünya arasında kalan bir noktaya bizleri sürüklüyor oyun. Peşimizden kovalayan karanlık bulutlara yakalanmamak için durmadan koşuyoruz. Zıplamaktan başka bir şey yapmıyoruz ancak platformdaki engellere takıldığımız anda ruhumuz ele geçiriliyor ve oyuna veda ediyoruz.

Üç yerde geçen 1’i bonus olmak üzere 21 bölüm içeren oyunda çoğu zaman koşuyoruz. Yerçekimini hiçe saydığımız, şekil değiştirdiğimiz, denizanası olarak oynadığımız farklı oynanış sunan bölümler de çıkıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
8
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Sundae Factory
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