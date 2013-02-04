EditBone çeşitli programlama dilleri ve farklı scriptler için destek sunan kolay kullanımlı ve çok kullanışlı bir metin editörüdür.

Program aynı zamanda 50'den fazla dil ve script için vurgulama desteği, 22 farklı stil, kullanışlı bir dosya karşılaştırma özelliği ve birden fazla dizin içerisinde arama gibi farklı özellikleriyle de dikkat çekmektedir.

Eğer ihtiyaçlarınızı tamamıyla karşılamasını istediğiniz farklı bir metin editörüne ihtiyacınız varsa EditBone'u bir denemenizi tavsiye ederim.