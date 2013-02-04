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EditBone
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EditBone

12.16.2
EditBone İndir Hemen İndir

3.47 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4
EditBone
EditBone
EditBone
Can Çevrim Son güncelleme 39 dakika önce

EditBone çeşitli programlama dilleri ve farklı scriptler için destek sunan kolay kullanımlı ve çok kullanışlı bir metin editörüdür.

Program aynı zamanda 50'den fazla dil ve script için vurgulama desteği, 22 farklı stil, kullanışlı bir dosya karşılaştırma özelliği ve birden fazla dizin içerisinde arama gibi farklı özellikleriyle de dikkat çekmektedir.

Eğer ihtiyaçlarınızı tamamıyla karşılamasını istediğiniz farklı bir metin editörüne ihtiyacınız varsa EditBone'u bir denemenizi tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Yunanca İngilizce Fransızca
Toplam:
1,126
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Lasse Rautiainen

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