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Educain
TamindirMobilEğitimEducain - Android İçin YGS, LYS, TEOG, KPSS, ALES, DGS Soru Ve Cevapları Uygulaması

Educain

Educain İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Educain
Educain
Educain
Educain

YGS LYS, TEOG, KPSS, ALES, DGS'ye hazırlananlar için yardımcı uygulama.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

Educain, YGS, LYS, TEOG, KPSS, ALES, DGS sınavına hazırlananların birbirilerine sorular yönelttikleri bir Android uygulaması. Tamamen ücretsiz indirip faydalanabildiğiniz uygulamada sınava hazırlanırken takıldığınız soruları topluluğa sorabildiğiniz gibi eksik olduğunuz konuda çözülmüş sorular, konu özetlerini içeren video anlatımları inceleyerek sınava daha iyi hazırlanıyorsunuz.

Sınava hazırlananları bir araya getiren sosyal platformlar arasında Educain. YGS, LYS, TEOG, KPSS... Hayatın belli dönemlerinde girilen zorlu sınavlara ait onlarca soru mevcut uygulamada. İster lise öğrencisi veya mezunu olun isterseniz de ortaöğretim öğrencisi olun alanınıza giren soruları sorup yanıt bulabildiğiniz bir platformdan bahsediyorum. Sınava hazırlık esnasında karşılaştığınız çok zor bir sorunun fotoğrafını çekip uygulamaya yüklüyorsunuz ve ardından cevap geliyor. Sorunuzu eklerken açıklama, görsel hatta ses ekleme şansına sahipsiniz.

Ders çalışmayı eğlenceli hale getiren uygulama, sorulara en çok yanıt veren kullanıcılara hediyeler dağıtıyor. Haftalık düzenlenen yarışmalarda en çok soruyu çözen kişi hediyeleri kapıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Fraktal Studios
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