Educain, YGS, LYS, TEOG, KPSS, ALES, DGS sınavına hazırlananların birbirilerine sorular yönelttikleri bir Android uygulaması. Tamamen ücretsiz indirip faydalanabildiğiniz uygulamada sınava hazırlanırken takıldığınız soruları topluluğa sorabildiğiniz gibi eksik olduğunuz konuda çözülmüş sorular, konu özetlerini içeren video anlatımları inceleyerek sınava daha iyi hazırlanıyorsunuz.

Sınava hazırlananları bir araya getiren sosyal platformlar arasında Educain. YGS, LYS, TEOG, KPSS... Hayatın belli dönemlerinde girilen zorlu sınavlara ait onlarca soru mevcut uygulamada. İster lise öğrencisi veya mezunu olun isterseniz de ortaöğretim öğrencisi olun alanınıza giren soruları sorup yanıt bulabildiğiniz bir platformdan bahsediyorum. Sınava hazırlık esnasında karşılaştığınız çok zor bir sorunun fotoğrafını çekip uygulamaya yüklüyorsunuz ve ardından cevap geliyor. Sorunuzu eklerken açıklama, görsel hatta ses ekleme şansına sahipsiniz.

Ders çalışmayı eğlenceli hale getiren uygulama, sorulara en çok yanıt veren kullanıcılara hediyeler dağıtıyor. Haftalık düzenlenen yarışmalarda en çok soruyu çözen kişi hediyeleri kapıyor.