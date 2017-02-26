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Efsane Nokia 3310 Resmi Olarak Geri Döndü!

yeni nokia 3310 özellikleri

Bir süredir söylenti şeklinde dillerden düşmeyen yeni Nokia 3310 sonunda resmi olarak tanıtıldı. Bugüne kadar 126 milyon adet satmayı başaran telefon, yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. 

iPhone daha ortalıkta yokken Nokia telefon pazarını domine ediyordu. Snake, Space Impact gibi oyunlarla eğlencenin yönünü de belirleyen 3310, sağlamlığı ve o döneme göre üstün özellikleriyle herkesin birinci tercihi olmayı başarıyordu. Akıllı telefonların piyasaya çıkmasının ardından internet aleminde şakalarda yaşamaya devam eden telefon, HMD'nin Nokia markasını satın almasının ardından geri döndü.

Beklenenin aksine yeni Nokia 3310'un Android tabanlı bir akıllı telefon olmayacağı açıklandı. Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanan Nokia 3310, yenilenmiş tasarımı ve günümüze uygun birkaç özelliğiyle de dikkat çekiyor. Merakla beklenen telefonun özellikleri ise şöyle:

Yeni Nokia 3310 Özellikleri

- Boyut: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram

- Ekran: 2.4 inç QVGA

- Kamera: 2 MP, LED flaş deteği

- SD Kart Desteği: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- İşletim Sistemi: Nokia Series 30+

- Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV

Opera Mini ile birlikte geleceği de açıklanan telefon, ağabeyinin tuğla gibi sağlamlığını devam ettirirken, batarya süresi konusunda da onunla yarışıyor. İlk açıklamara göre telefonun standy by konumunda pil süresi tam tamına 25 gün! Konuşma süresi ise diğer tüm akıllı telefonlara fark atacak şekilde 22 saatBu yılın ikinci finansal çeyreğinde piyasada olması beklenen telefonun fiyatı da 52 dolar yani 187TL olarak açıklandı.

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Yazar: - 26.02.2017

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