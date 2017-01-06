Einstein Robotu'nun Evinize Girmesini İster Misiniz?

Albert Einstein gibi tanıdık bir yüzle karşılaşsak bile, insan robotlarının ürpertici olduğu bir gerçek. Hanson Robots, bu hafta Albert Einstein olarak adlandırdığı minyatür robotunu CES 2017'de duyurdu. İnsanları Albert Einstein'ın bir benzeriyle eğitmek ve eğlendirmek amacı taşıyan bu robot, Wi-Fi bağlantısıyla çalışıyor.

Robot, bilimsel konuları öğretmek ve oyun oynaması için geliştirildi. Bir iOS ve Android uygulamasıyla etkileşime girerek çalışan Einstein, verileri tarayarak, sorunları çözerek ve varolan bilgileri kullanarak, Amazon Alexa veya Google Home gibi çalışıyor. Diğer yandan üretici firma Hanson Robots, oyuncak yapımcısı Andy Rifkin ile bir takım yaratarak, Profesör Einstein ile daha fazla etkileşime giren bir oyun da yarattı.

Hanson Robots yüzüne aşina olduğumuz birinin robotunu yapmanın biraz ürkütücü olduğunu kabul ediyor. Nitekim robot Albert Einstein'a o kadar çok benziyor ki, geniş yelpazede yüz ifadeleri ve jestleri de üretiyor. Açıklanan bilgilere göre bu jest ve mimiklerden 50'den fazla bulunuyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su David Hanson, "Yapay zekayı çok akıllı hale getirmek ve insanlarla iyi ilişkiler kurmasını sağlamak, aynı zamanda insana benzeyen bir şekil vermek, ona insana dair çok daha fazla şey öğretebileceğimiz anlamına geliyor. Einstein robotu dünyayı bir bebeğin yaptığı gibi fiziksel ve sosyal anlamda keşfedebilir ve insanlardan bir şey öğrenebilir" dedi.

Şimdilik Profesör Einstein, teknoloji tutkunlarına, çocuklara ve ebeveynlere yönelik geliştiriliyor. Ancak bir kişisel asistanda bulunan bütün uygulamaları içerisinde barındırıyor. Ürpertici olsun ya da olmasın, bu teknolojiler yakında hepimizin evine girecek.

Albert Einstein'ın robotunun pili yaklaşık 3-4 saat sürüyor ve ayaklarına yerleştirilen şarj edilebilir piller bulunuyor. Hanson Robots Ocak ayının sonlarında bir Kickstarter kampanyası yapmayı planlıyor ve resmi olarak piyasaya sürülme tarihi de o zaman ortaya çıkacak.

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