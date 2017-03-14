Ejder Yalçın Zırhlısı'nın İlk Durağı Kuzey Afrika Olacak

Nurol Makine ve Sanayi AŞ tarafından tasarlanan 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Ejder Yalçın için ilk ihracat anlaşması imzalandı. Bir Kuzey Afrika ülkesinin savunma bakanlığı ile el sıkışılırken, dünyanın en korunaklı araçlarından biri olan Ejder Yalçın zırhlısının da ilk durağı belli oldu.

Nurol Makine ve Sanayi Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre her türlü arazide hareket kabiliyetine sahip olan Ejder Yalçın zırhlısı, öncelikle zorlu çöl arazilerinde test edildi. Çöl testinin başarıyla gerçekleşmesinin ardından sözleşme imzalandı ve sipariş tamamlanmış oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Ejder Yalçın 4x4 TTZA’ların yanında sözleşme imzalanan ülke için kapsamlı bir lojistik destek paketi de sağlanacak.

Şirketin Genel Müdürü Engin Aykol aracın ilk ihracat anlaşmasının imzalanmasının ardından duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Yurt içinde kendini kanıtlamış bir araç olan EJDER YALÇIN, artık yurt dışında da önemli görevler üstlenecek. Nurol Makina olarak, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii bizim için önemli olan bu başarıyı devam ettirmek ve diğer pazarlara da aracımızı ihraç etmek. Mühendislik kabiliyetimiz ve Ar-Ge imkanlarımız ile yurt içinde ve yurt dışında güvenlik birimlerinin ve orduların hizmetine rakipsiz çözümler sunmayı sürdüreceğiz."

Ejder Yalçın zırhlısı her arazi koşuluna uygun olmasının yanı sıra yüksek yük taşıma kapasitesi, zırhlı muharebe, komuta kontrol, ambulans, sınır gözetleme, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma, patlayıcı tespit ve imha özelliklerine de sahip. Ancak bu özellikler üretim aşamasında alıcı tarafından belirleniyor ve aracın belirtilen özelliklere göre üretimi yapılıyor.

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