Ekonomik, Elektrikli Jet Uçakları Geliyor

Fosil yakıt kullanan araçlara bağımlılığımızı giderek azaltacak birçok yeni teknoloji ortaya çıkıyor. Tesla tarafından geliştirilen elektrikli arabalar yurt dışında iyice yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca elektrikli otobüsler ülkemizde kullanılmaya başlandı bile. Uçaklar söz konusu olduğunda ise işlerin biraz daha yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. Daha önceden güneş enerjisiyle ve elektrikle çalışan uçak prototipleri ile karşılaşmıştık. Fakat bu uçaklar toplu taşımaya ve ticari kullanıma uygun olarak tasarlanmamışlar, daha ziyade tek kişilik uçuşlarda test edilmişlerdi. Fakat Washington merkezli Zunum Aero firması geliştirdiği elektrikli uçak modelleriyle bu durumu değiştirecek.

Zunum Aero tarafından geliştirilen elektrikli uçaklar tamamen yolcu taşıma amacıyla üretiliyorlar. Jet motoru kullanan uçaklar ilk aşamada hibrit teknolojiye sahip olacaklar; yani elektrik enerjisiyle birlikte klasik fosil yakıtlardan da faydalanacaklar. İlerleyen aşamalarda ise bu uçakların tamamen elektrik enerjisiyle çalıştırılması planlanıyor. Her koşul altında fosil yakıt kullanımı azaltılacak.

Zunum Aero'nun 2020'de ilk seferlerini yaptırmayı planladığı elektrikli jet uçakları 10 yolcuyu taşıyabilecek kapasitede olacak ve kısa mesafeli uçuşlar yapacak. 2030'da ise 50 yolcu taşıyabilen ve tamamen elektrikle çalışan jet uçakları hizmete açılacak.

Hizmete açılacak elektrikli jet uçaklarının doğaya zarar vermemelerinin haricinde en büyük avantajları ekonomik olmaları. Zunum Aero'nun uçaklarıyla uçuş masraflarının yarı yarıya azaltılabileceği öngürülüyor.

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